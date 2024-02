Želel je sežgati avtomobil bivšega delodajalca

Tržiški karabinjerji so ovadili 58-letnega moškega s stalnim prebivališčem v Tržiču, ki je želel sežgati avtomobil nekdanjega delodajalca.

Okrog 22. ure dne 14. januarja, sta karabinjerja, ki takrat nista bila v službi, hodila po Ulici Marziale v Tržiču, ko sta opazila moškega, ki se je z lučjo potikal okrog avtomobila in je želel nekaj prižgati.

Ko je moški razumel, da so ga odkrili, je hotel zbežati, a mu ni uspelo, saj sta ga karabinjerja ustavila. Moški je imel še vedno pri sebi vžigalnik, blizu pa je pustil na tleh posodobo, v kateri sta bila dva litra bencina. V bližini prednjih vrat avtomobila so našli tudi sprožilec, vse skupaj pa so zasegli.

58-letnika, sicer starega znanca policije, so odvedli na policijsko postajo. Ugotovili so, da je želel sežgati avtomobil nekdanjega delodajalca, ki ga je po njegovih besedah brez razloga odpustil.