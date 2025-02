Železniški promet v Solkanu bo spet stekel v soboto

Železniški potniški promet na relaciji Nova Gorica – Anhovo bo ponovno vzpostavljen v soboto zvečer, pojasnjujejo na Slovenskih železnicah, do takrat bodo potnikom zagotavljali alternativni avtobusni prevoz. Cesta na območju nesreče, ki se je zgodila prejšnji četrtek, ko se je pod železniški nadvoz zagozdilo tovorno vozilo in ga premaknilo, pa ostaja zaprta. Odprli jo bodo šele, ko bosta nameščena varnostna portala, ki bosta opozarjala o višini nadvoza.

»Po prvih ocenah je v nesreči nastalo za okoli 300.000 evrov evrov škode,« so še povedali na Slovenskih železnicah. Železna konstrukcija, ta je bila po podobni nesreči, ki se je pripetila decembra postavljena začasno, bo sicer sanirana, in ne zamenjana. Kot so še pojasnili na Slovenskih železnicah, bo sanacija zajemala popravilo in utrditev kamnitih ležišč, celotno jekleno konstrukcijo bodo postavili na svoje mesto, saj je bila v nesreči premaknjena za 40 centimetrov, obenem pa bodo morali popolnoma sanirati zgornji ustroj proge v dolžini 30 metrov in izvesti smerno in višinsko regulacijo tira v območju konstrukcije.

Odgovorni so k sanaciji železniške konstrukcije mostu že pristopili, v ponedeljek so ga delavci z dvigaloma že dvignili in ga prestavili na tla začeli s popravilom. Obenem, zagotavlja Andrej Biaggio, poveljnik štaba CZ novogoriške mestne občine, je v teku tudi postavitev portalov, kateri bodo preprečili prehod previsokim vozilom oz. jih bosta portala opozorila o najvišji dovoljeni višini. »Trenutno se po najhitrejšem možnem času pridobiva tudi ustrezno dokumentacijo, vse te zadeve rabijo določena dovoljenja. Vemo, da gre za obcestni pas in je treba urediti tako dovoljenja, A-teste za portal, temelje, treba pa je pridobiti tudi dokumentacijo za prometne znake,« našteva Biaggio.