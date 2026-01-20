Zgodba o ljubezni med goriškim filozofom in rusko anarhistko

Zgodba o ljubezni med goriškim filozofom Carlom Michelstaedterjem in rusko anarhistko Nadjo Baraden bo zaživela v čezmejnem muzikalu La furia del mare - Besneče morje, katerega producenta sta goriški Kulturni center Lojze Bratuž in SNG Nova Gorica.

Včeraj so ga predstavili v Trgovskem domu v Gorici, kjer je navzoče uvodoma nagovorila predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec. V imenu goriške občine je spregovorila odbornica Patrizia Artico, ki je ugotavljala, da je tudi novi muzikal prežet z duhom GO! 2025. Pri tem se je odbornica spomnila lanskega dogajanja v okviru Evropske prestolnice kulture, med katero je po njenih besedah izredno pomembno vlogo imela slovenska narodna skupnost v Italiji, ki je sodelovala pri najrazličnejših dogodkih in tudi sama prispevala številne prireditve in projekte.

O sami operi so v nadaljevanju spregovorili režiserka Jasmin Kovic, avtor libreta Mauro Rossi in avtor glasbe Stefano Sacher. »Muzikal bo nosil naslov La furia del mare - Besneče morje. Gre sicer za zelo obsežen projekt, ki smo ga začeli uresničevati pred dvema letoma. Želeli smo ustvariti izvirno delo o Carlu Michelstaedterju, sicer smo se osredotočili na nekatere najbolj navdušujoče vidike njegovega življenja,« je povedala Jasmin Kovic in opozorila, da je bil drugi cilj projekta združiti pevske talente iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije, sicer so se na avdicije prijavili tudi mladi pevci in pevke iz Bosne-Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Rusije in Kazahstana. Skupno so izpeljali dve avdiciji, eno v Kulturnem centru Lojze Bratuž in eno na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki je bila ena izmed partnerjev čezmejnega projekta.

Produkcija je sicer del niza dogodkov projekta Cross stories, financiranega v okviru programa Interreg Italija-Slovenija s sredstvi iz Sklada za male projekte GO!2025. Muzikal pripoveduje o zadnjih letih kratkega življenja goriškega filozofa, pesnika in karikaturista Carla Michelstaedterja, ki se po obiskovanju goriške državne gimnazije poslovi od prijateljev Nina Paternollija in Enrica Mreula ter od svoje judovske družine in se odpravi v Firence. Med študijem na tamkajšnji umetniški šoli spozna rusko anarhistko Nadjo Baraden, ki je pobegnila iz Moskve in nato še iz Švice. Njena drznost, lepota in inteligenca očarajo Carla in mu za vedno spremenijo življenje.

Mauro Rossi je pojasnil, da se na odru zgodba odvija med Gorico, Firencami in istrsko obalo. Predstava je v italijanščini, opremljena bo sicer s slovenskimi nadnapisi, avtorica slovenskega prevoda je Veronika Brecelj. Dirigent bo Simon Dvoršak, poleg trinajstih solistov bo na odru nastopil orkester GO!Borderless Orchestra. Svetovalec za glasbo je bil Ivano Cavallini, za projekcije je poskrbela Sybil Calligaris, za kostume pa Snežica Černic. Asisten dirigenta je Karim Zajec, korepetitorka pa Michela Sbuelz.

Rezervacija vstopnic

Vstopnica stane osemnajst evrov (redna), petnajst evrov (upokojenci) oz. dvanajst evrov (študentje, dijaki).

Predstavo si bo mogoče ogledati v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici v četrtek in petek, 5. in 6. februarja. Če bo zanimanja veliko, bo sledila še ena ponovitev soboto, 7. februarja.

Za informacije in rezervacije vstopnic sta na voljo tako telefonska številka Kulturnega centra Lojze Bratuž 0481-531445 kot naslov elektronske pošte info@centerbratuz.org.