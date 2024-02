Zgodbe na papirju bodo uvedle v festival kamišibaja

Organizatorji letošnjega, 12. slovenskega festivala kamišibaja se že pripravljajo na tridnevni dogodek, ki bo potekal septembra v Gorici. Prizorišče bo najverjetneje dvorišče cerkve sv. Ivana, v primeru slabega vremena pa Močnikov dom. »Da bi popestrili dogajanje v mestu v letu, ko bo Gorica gostila festival papirnatega gledališča, smo se odločili, da pripravimo tudi nek uvodni program,« je povedala umetniška vodja letošnje izdaje festivala Katerina Ferletič. Zato se bodo z delavnicami kamišibaja že ta vikend začela srečanja v okviru projekta Storie di carta - Zgodbe na papirju, ki bo uvedel v sklop dejavnosti v pričakovanju na septembrski festival.

Delavnice bodo potekale v Močnikovem domu jutri in v soboto, 16. in 17. februarja, in sicer od 14.30 do 18.30 jutri in od 8.30 do 12.30 v soboto. Tečaj bosta vodila Boštjan Oder, predsednik društva Kamišibaj Slovenije, in Vanja Iva Kretič. Skupaj sta dobitnika zlatega kamišibaja na 11. slovenskem festivalu papirnatega gledališča, ki je septembra lani potekal v Črnomlju. Tečaj je namenjen mladim do 35. leta, doslej se je nanj prijavilo 12 višješolcev, je pa še nekaj prostih mest. Kdor bi se rad udeležil brezplačnega tečaja, se lahko predhodno najavi v Kulturnem centru Lojze Bratuž.