Živobarvne živali zasedle Gorico

V sodelovanju z umetniško skupino Cracking Art, ki je nastala leta 1993 in jo sestavljajo italijanski, francoski in belgijski umetniki, so na raznih lokacijah po Gorici v pričakovanju na odprtje EPK 2025 postavili plastične instalacije živobarvnih živali. Skupno jih bodo namestili približno trideset in vsaka bo imela poseben pomen. Razlago bodo lahko zainteresirani dobili na namenski aplikaciji.

Umetnine so narejene iz reciklirane oz. obnovljive plastike, s tem pa želijo pozornost usmeriti tudi na okoljske tematike. Plastične skulpture živali bodo mesto krasile do 8. septembra. Da je to lep primer umetnosti, ki ni zaprta v galerijah, temveč stopi na ulico, med ljudi, je prepričan goriški župan Rodolfo Ziberna.