Zlati kamišibaj je šel Župi z žebla

Dragica Ropret Žumer je prejemnica zlatega kamišibaja 2025. Nagrado so ji za kamišibaj Župa z žebla vročili v nedeljo v Močnikovem domu v Gorici, kjer se je zaključil 13. Slovenski festival kamišibaja. Tudi druga goriška edicija festivala, katerega glavni organizatorji so Glavni organizatorji festivala v Gorici so društvo Kamišibaj Slovenije, KC Lojze Bratuž in Skupnost družin Sončnica, je bila uspešna, saj se je od petka do nedelje predstav in drugih dogodkov udeležilo veliko ljudi.

Za nagrade - ob zlatem kamišibaju so izročili tudi posebna priznanja -, se je potegovalo 38 predstav, ki jih je izbral selektor Igor Cvetko. Kamišibaje so v Gorici ocenjevale Nataša Konc Lorenzutti, Ana Zavadlav in Jasmin Kovic. Ob že omenjeni Dragici Ropret Žumer, ki je zlatega kamišibaja prejela že lani, je komisija posebna priznanja namenila Vesni Marion (Naši pradedje), Katerini Ferletič (Jaz grem), Kristini Lindav (Črno-bele uganke), Jožetu Žuni (Knjiga) in Alenki Hain (Eno črnobela v glavi ali Picasso bi se zjokal).

Pred nagrajevanjem je potekala okrogla miza z naslovom Kamišibaj in komunikacija med kulturami. Jelena Sitar, predsednica društva Kamišibaj Slovenija, je poročala o nastanku kamišibaja na Japonskem v 20. letih prejšnjega stoletja: papirnato gledališče je bilo že v nastanku most med kulturami, saj je združil svetovnost filma/kina z japonsko kulturo pripovedovanja in lutkarstva.Pogovor je nato prešel na pomen kamišibaja v slovenski kulturi, ki že prehaja v tradicionalno formo in na enakem nivoju kot lutkarstvo. Mag. Igor Cvetko je poudaril, da ima kamišibaj v Sloveniji publiko in se bo torej še razvijal, v zadnjem času pa prihajajo v ospredje predvsem avtorski kamišibaji. Na koncu okrogle mize je Katerina Ferletič predstavila katalog, ki je nastal po projektu Zgodbe na papirju – Storie di carta.