Zlato je Sloveniji prinesla tudi destinacija Miren Kras

V sklopu turistične borze ITB Berlin je včeraj potekal izbor za podelitev najprestižnejših nagrad za trajnostne destinacije. Med najbolj trajnostnimi destinacijami Evrope je Slovenija v kategoriji Best of Europe 2020 dosegla 1. mesto. K zmagi so pripomogli tudi primeri zelene prakse slovenskih destinacij Miren Kras, Bohinj, Maribor in Idrija ter ponudnika Monstera Bistro iz Ljubljane.Slovenija je naziv pridobila na podlagi rezultatov, ki so posledica aktivnosti destinacij v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Destinacija Miren Kras je v začetku leta 2019 po zaključku zahtevnega postopka certifikacije prejela zlati znak Slovenia Green Destination in se meseca oktobra na podlagi izpolnjevanja meril uvrstila med TOP 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu.

Skupina strokovnjakov iz 12 mednarodnih organizacij, med drugim Green Destinations, Quality Coast, AEN- Asian ECOtourism network, Linkin Tourism and conservation, ECO Tourism Australia, TravelMole, je iz 50 zelenih zgodb, ki so predstavljene na spletni strani www.sustainabletop100.org, izbrala najboljše. Med njimi zelene prakse slovenskih destinacij Miren Kras, Bohinj, Maribor in Idrijo ter ponudnika Monstera Bistro iz Ljubljane. Prestižna nagrada prinaša za Slovenijo in zmagovalce pravico do uporabe znaka Best of Europe 2020.

ITB Berlin, eden največjih turističnih sejmov v Evropi, naj bi letos gostil podelitev najprestižnejših nagrad za trajnostne destinacije, ki s primeri dobrih praks na področju inovativnosti in upravljanja turizma pripomorejo k doseganju pomembnih dolgoročnih trajnostnih ciljev. in sicer na ravni držav, regij in otokov. Sejem je bil zaradi izbruha koronavirusa sicer odpovedan, nagrade pa kljub vsemu podeljene.