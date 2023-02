Pred goriškim Ljudskim vrtom so razglasili zmagovalce letošnjega pustnega sprevoda. Prvo mesto med vozovi so zasedli Doberdobci z vozom »Gori okoli nas, je peršu Grisù, da bi rješu naš Kras«, drugo mesto je zasedla Godba iz Šempolaja, tretje pa medvejski voz »Joker in Harley Quinn za smeh in lep feštin«. Med skupinami so komisijo najbolj prepričali Veseli dimnikarji s Poljan, na drugi stopnički je skupina iz Križa »Gremo naprej ali nazaj?«, na tretji pa hobotnice iz Opatjega sela.