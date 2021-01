Znašla sta se nad prepadom

V torek pod večer so gorski reševalci iz Rablja nudili pomoč mladima planincema iz Gorice in Aiella, ki sta se med hojo po planinski poti CAI 607 nedaleč od Ovčje vasi znašla v težavah. 22-letnika sta se skušala izogniti ostremu ovinku, pri tem pa sta se znašla nad prepadom na zelo izpostavljeni točki.

Ker nista več mogla nadaljevati poti v nobeno smer, sta okrog 17.30 poklicala na interventno številko 112; ob desetih gorskih reševalcih iz rabeljske postaje so se iskalne akcije udeležili krajevni gasilci, gasilci iz Tolmeča in finančna policija. Ker sta mladeniča imela svetilko na čeladi in sta ob tem dokaj natančno sporočila svojo lokacijo, so ju reševalci kmalu našli, reševalna akcija pa je bila vse prej kot enostavna. Reševalci so ob smučeh morali uporabiti tudi vrvi, s katerimi so se spustili v gozd. Nanje so privezali prestrašena in premražena mladeniča in ju nato dvignili do ceste, kjer ju je pregledalo zdravstveno osebje, ki je prišlo iz Tolmeča. Reševalna akcija se je zaključila okrog 20.30.