»Znati moramo odgovoriti na izzive našega časa«

»Potruditi se moramo, da ostanemo zanimivi,« pravi Miloš Čotar, novi predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete. Franco Padovan, ki je ustanovo vodila od leta 2004, je na predsedniškem mestu nasledil v torek v Kulturnem centru Lojze Bratuž, kjer je potekal volilni občni zbor. Čotar vajeti zveze prevzema v času družbenih izzivov in sprememb, ki neizogibno vplivajo tudi na slovensko narodno skupnost v Italiji in njena društva, zato meni, da mora ZSKP, če želi ostati v koraku s časom, nadaljevati na poti reform.

Občnega zbora so se ob predstavnikih včlanjenih društev udeležili številni gostje. Po pozdravnih nagovorih so poročila podale dolgoletna tajnica Patricija Florenin, ki se je upokojila marca lani, blagajničarka Karen Ulian in predsednica Franca Padovan, ki je napovedala, da zapušča predsedniško mesto. Povzela je intenzivno delovanje zveze v letih svojega predsedovanja, spregovorila o pomenu sodelovanja z vsakim včlanjenim društvom in drugimi ustanovami, pestri glasbeni, pevski in gledališki dejavnosti ter tudi o ovirah, ki sta jih prinesli pandemija in t.i. »reforma tretjega sektorja«, v okviru katere je skušala zveza pomagati članicam tudi z informativnimi srečanji.

Razrešnici nadzornega odbora so sledile razprava in volitve. Delegati društev so na čelo ZSKP soglasno izvolili Miloša Čotarja, diplomiranega agronoma in deželnega uslužbenca, ki je že od mladih let vključen v kulturno in prosvetno delovanje v Gorici in je bil v zadnjih šestih letih podpredsednik ZSKP.

Predsedniško funkcijo, poudarja, sprejema z globokim čutom odgovornosti. Na stanje društev gleda pozitivno in z optimizmom, veseli ga tudi, da je bilo na občnem zboru veliko mladih. »Potruditi se moramo, da zanimanja mladih ne izgubimo. Zato moramo znati odgovarjati na izzive tega časa, tudi spletne, znati se moramo prilagoditi in preosnovati,« poudarja Čotar in napoveduje strukturni preustroj organizacije s prevetritvijo statuta, nadaljnjim prilagajanjem novi zakonodaji in »večjo elastičnostjo« vodstva. Podpredsedniška in druge funkcije, napoveduje, bodo določene na prvi seji odbora.