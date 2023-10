Zoglenela drevesa kot padli vojaki

Plameni, ki so v lanskih poletnih mesecih zajeli goriški Kras, so povzročili tako opustošenje, kot ga za sabo pusti vojna. Požar, ki je uničil naravno okolje, pa je razkril jarke in druge ostanke iz prve svetovne vojne, ki jih je doslej skrivalo zelenje. In ravno kot prizorišče zaključenega boja se območje med Mirnom in Doberdobom kaže v delih Thomasa Lenardija in Francesca Gavosta, ki sta včeraj v goriškem razstavišču Agoré odprla razstavo Carso/Kras.

Instalacijo s fotografijami, video in avdioposnetki ter drugim materialom sta avtorja, ki sodelujeta pod imenom KužaFilm, postavila v sodelovanju z okoljevarstveno organizacijo Legambiente. Med pokrovitelji so občine Doberdob, Miren-Kostanjevica, Zagraj in Sovodnje. Na včerajšnjem odprtju, ki je potekalo dvojezično, sta instalacijo predstavila Lenardi in Gavosto, občinstvo sta nagovorili tudi predsednica združenja Agoré Roberta Riva in predsednica goriškega združenja Legambiente Anna Maria Tomasich. Za zaključek so predvajali videoposnetek pesmi Narava, ki jo je v italijanščini in slovenščini napisala skupina Radar.

V prvi fotografiji, ki jo razstavljajo v prostorih združenja Agoré, je le še plamenček v popolni temi. »Zadnji trenutki požara, ki sem jih fotografiral čez noč,» je povedal Lenardi. Instalacija v nadaljevanju prikazuje, kar je požarom pravzaprav sledilo: veliko je, seveda, uničene narave. »Zoglenela drevesa me spominjajo na padle vojake ali na mrtve živali,» je dejal Lenardi. Ponovno pa so se pojavili ostanki bomb, bodeče žice in druge ostaline, ki jih umetnika tudi razstavljata. Le v manjši meri je prikazano ponovno prebujenje narave, ki pa še ostaja nekoliko v ozadju.

Razstava Carso/Kras bo na ogled do sobote, 28. oktobra. V tem času bodo v galeriji Agoré potekala razna srečanja, in sicer vsakič ob 18.30. V torek, 17. oktobra, bodo predstavniki centra Seppenhofer spregovorili o kraških votlinah, ki so jih uporabljali med prvo svetovno vojno, v petek, 20. oktobra, pa bosta zgodovinarja Mitja Juren in Marco Mantini obravnavala Kras kot prizorišče bojev in zgodovinski spomenik. V soboto, 21. oktobra, bo na vrsti glasba v živo, ki jo bosta izvajala Andrea Pandolfo in Francesco Gavosto, v sredo, 25. oktobra, prireja Legambiente čezmejno srečanje o lanskih požarih z gasilci in gozdarjih, moderator bo Luca Cadez.