Župan zaprosil Deželo FJK, naj sproži postopek za prenos lastništva vojašnice

Na območju Občine Števerjan, ravno na meji med zaselkoma Jazbine in Valerišče, se nahaja zapuščena vojašnica. Stavba že vrsto let sameva in je danes v zelo slabem stanju.

»Kot občinska uprava menimo, da ta objekt ne bi smel ostati neizkoriščen, temveč lahko postane priložnost za celotno območje Collio/Brda.« pravi števerjanski prvi občan Marjan Drufovka. Slednji se je srečal z deželnim svetnikom Diegom Bernardisom in deželnim odbornikom Sebastianom Callarijem ter tako uradno zaprosil Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, naj sproži paritetni postopek z državo za brezplačen prenos lastništva vojašnice.

Cilj Občine Števerjan je namreč zanemarjeno poslopje prenoviti in ga na polno izkoristiti. Objekt bi lahko bil v prihodnosti namenjen turističnim, kulturnim in promocijskim dejavnostim. »Na tak način bi ustvarili nove razvojne priložnosti, povečali privlačnost območja in prinesli koristi celotni skupnosti,« nadalje utemeljuje župan Drufovka, ki meni, da je ohranjanje in obnova javne dediščine odgovorna izbira za sedanjost in prihodnost celotnega območja.