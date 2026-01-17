VREME
DANES
Sobota, 17 januar 2026
Iskanje
Opuščeni objekti

Župan zaprosil Deželo FJK, naj sproži postopek za prenos lastništva vojašnice

Zapuščeni objekt med Jazbinami in Valeriščem bi namenili turizmu in kulturi

Spletno uredništvo |
Števerjan |
17. jan. 2026 | 7:33
    Župan zaprosil Deželo FJK, naj sproži postopek za prenos lastništva vojašnice
    Vojašnica je že dolgo zapuščena in je v slabem stanju (P.C.)
Dark Theme

Na območju Občine Števerjan, ravno na meji med zaselkoma Jazbine in Valerišče, se nahaja zapuščena vojašnica. Stavba že vrsto let sameva in je danes v zelo slabem stanju.

»Kot občinska uprava menimo, da ta objekt ne bi smel ostati neizkoriščen, temveč lahko postane priložnost za celotno območje Collio/Brda.« pravi števerjanski prvi občan Marjan Drufovka. Slednji se je srečal z deželnim svetnikom Diegom Bernardisom in deželnim odbornikom Sebastianom Callarijem ter tako uradno zaprosil Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, naj sproži paritetni postopek z državo za brezplačen prenos lastništva vojašnice.

Cilj Občine Števerjan je namreč zanemarjeno poslopje prenoviti in ga na polno izkoristiti. Objekt bi lahko bil v prihodnosti namenjen turističnim, kulturnim in promocijskim dejavnostim. »Na tak način bi ustvarili nove razvojne priložnosti, povečali privlačnost območja in prinesli koristi celotni skupnosti,« nadalje utemeljuje župan Drufovka, ki meni, da je ohranjanje in obnova javne dediščine odgovorna izbira za sedanjost in prihodnost celotnega območja.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: