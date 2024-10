Župnik Karel Bolčina in Raoul Bova na RAI 1 kot stara prijatelja

Znani italijanski filmski igralec Raoul Bova je bil včeraj gost oddaje »Da noi ... a ruota libera«, ki jo na televizijskem programu RAI 1 vodi Francesca Fialdini. Pogovarjala sta se o novi sezoni televizijske nadaljevanke Don Matteo, ki jo RAI 1 predvaja ob četrtkih zvečer. V njej je Bova nasledil Terencea Hilla in je postal don Massimo. Na vlogo ga je pripravil Karel Bolčina, župnik v Štandrežu, Šempolaju, Nabrežini in Slivnem. Jeseni leta 2021 se je mudil v Spoletu in nudil Raoulu Bovi koristne nasvete in napotke, da bi vlogo župnika odigral čimbolj prepričljivo. Tedaj sta se Roul Bova in Karel Bolčina tudi spoprijateljila.

Raoul Bova je včeraj Francesci Fialdini potrdil, da je navdih za vlogo dona Massima dobil ravno pri Karlu Bolčini oz. pri »pravem vaškem župniku«. »Odkril sem njegovo empatijo, ki jo sam ljubim in jo ljubijo tudi televizijski gledalci,« je povedal. Srečanje z župnikom Karlom Bolčino je bilo bistvenega pomena, je povedal Bova, saj je bil njegov duhovni vodja. »Gre za korajžnega človeka, ki je priznal lastne krhkosti in mi je na preprost način poročal o veri,« je zaključil.

V televizijski studio je tedaj vstopil sam Karel Bolčina in pripravil Raoulu Bovi veliko presenečenje. Bova ni mogel verjeti lastnim očem, nato sta se objela kot stara prijatelja.

Na koncu oddaje je voditeljica Francesca Fialdini poklicala Bolčino in ga prosila, naj pozdravi v slovenščini, kar je tudi storil.