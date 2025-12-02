ALPSKO SMUČANJE: Poškodbe športnikov prinašajo tudi navdihujoče zgodbe

Prejšnji teden sem v svojem komentarju ugriznil v kislo jabolko športnih poškodb. Osredotočil sem se na alpsko smučanje, natančneje na ženski del svetovnega pokala, ki je v letošnji sezoni že ostal brez nekaterih svojih zvezdnic. Tokrat pa bi se rad posvetil zgodbam s srečnim koncem, v zadnjem tednu sta bili v ospredju predvsem dve.

Ne bom našteval poškodb športnih zvezdnikov, ki so se zaključile z vrnitvijo na zmagovalna pota, saj je teh na pretek, v zadnjih dneh pa sta me še posebej prevzeli zgodbi Aleksandra Aamodta Kildeja in Federice Brignone. Oba sta smučarja svetovnega kova, oba imata v svojih vitrinah veliki kristalni globus, oba sta utrpela brutalni poškodbi. Norvežan se je vrnil na tekmovalno sceno, Italijanka pa na smuči.

Triintridesetletni Kilde si je v četrtek spet nadel startno številko na tekmi svetovnega pokala. Od njegovega grozovitega padca na smuku v švicarskem Wengnu sta minili skoraj dve leti oziroma natanko 684 dni. Dobitnik velikega kristalnega globusa leta 2020 in eden najboljših smučarjev zadnjih sezon v hitrih disciplinah je januarja lani slovito trčil v zaščitne mreže zadnjega zavoja zloglasne proge Lauberhorn in si pri tem porezal spodnji del noge ter dobil komplicirano poškodbo rame. Moral je prestati kar pet operacij, zaradi sepse, ki jo je izzvala okužba v rami, pa je bilo celo ogroženo njegovo življenje. Rehabilitacija je bila dolga in boleča, vedno nasmejani norveški hrust pa je pokazal neizmerno moč in voljo po vrnitvi. Ob strani mu je ves čas stala in ga podpirala njegova partnerka, ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin. Najboljša smučarka na svetu je bila v četrtek prisotna v ciljni areni moškega superveleslaloma v Copper Mountainu in bila ob Kildejevem prihodu v cilj vidno ganjena. Njun objem je obkrožil svet in je bil verjetno najlepši športni prizor prejšnjega tedna.

Podobno zgodbo piše tudi 35-letna Brignone, ki je ob koncu lanske sezone, na veleslalomski tekmi za državno prvenstvo utrpela dvojni zlom golenice in mečnice v levi nogi ter si strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Prestala je dva kirurška posega (3. aprila in 29. julija), po katerih je vse svoje energije usmerila v rehabilitacijo. V sredo je »tigrica« iz Doline Aoste končno spet obula smučarske čevlje, si nadela smuči in pod budnim očesom trenerja, brata Davideja opravila prve zavoje po poškodbi. Njen nasmeh je povedal vse, kakor tudi njene prve izjave: »Na začetku sem bila nekoliko nerodna, a po opravljeni prvi vožnji sem našla dober občutek. Občutek je bil, kot da nikoli nisem nehala smučati. Čutila sem, kako se moja noga odziva, stik s snegom in drsenje. Bil je dober občutek.« Težko je, da se bo dvakratna dobitnica velikega kristalnega globusa (2020 in 2025) udeležila domačih olimpijskih iger, nihče pa ne dvomi, da bo Brignone naredila vse, kar je v njenih močeh, da bo izpolnila zastavljeni cilj.