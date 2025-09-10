ANGLEŽI IN IRCI: Špekulantstvo Nigela Faragea

Nigel Farage, človek, ki je pred leti sprožil in uspešno izpeljal kampanjo za brexit, izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, uveljavil pa se je tudi z rasističnim pristopom do migrantskega vprašanja in anglo-centristično usmeril Združeno kraljestvo, je spet na bojni nogi. Pogosto se v zadnjem času pojavlja v britanskih sredstvih obveščanja predvsem z napadi na migrante.

Na njegove zadnje poteze v dolgem komentarju na spletnem portalu Belfastmedia opozarja Gerry Adams, nekdanji severnoirski voditelj, predsednik stranke Sinn Féin in aktivist republikanskega gibanja za pridružitev Severne Irske Irski republiki. Adams opozarja, da se Farage očitno pripravlja na novo akcijo, pri čemer špekulira na notranje spore v trenutno opozicijski konservativni stranki. Piše namreč, da sta Teresa May in Boris Johnson, torej dva konservativna britanska premierja, zagotovila, da sta z uveljavitvijo brexita popolnoma »osvobodila« Združeno kraljestvo vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti z Evropo. To naj bi veljalo tudi za Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki ni del pravnih določil Evropske unije, ampak Sveta Evrope. Tu Adams ugotavlja, da je bila ta konvencija vključena v pravni okvir Severne Irske, ki, kot znano, pripada Združenemu kraljestvu, kot sestavni del velikonočnega sporazuma, s katerim sta leta 1998 Združeno kraljestvo in Republika Irska zaprla konflikt, ki je nekaj desetletij na Severnem Irskem terjal na stotine žrtev. V sporazumu je zapisano, da izvajanje konvencije jamči enakopravnost in človekove pravice ter konec diskriminacijske in sektaške politike, ki jo je oblast izvajala na Severnem Irskem.

Farage zdaj zahteva umik Združenega kraljestva iz te konvencije; to je, kot ugotavlja Adams, osrednja točka njegovega političnega programa za prihodnje volitve. Na vlado pritiska, naj zahteva spremembo velikonočnega sporazuma in iz določil izvzame tisti del, ki zadeva obveznosti na osnovi konvencije Sveta Evrope za človekove pravice. Nobeno presenečenje ni, da je prvi pozdravil Farageov predlog predstavnik severnoirske konservativne stranke DUP; slednja si vse od začetka prizadeva, da bi kakorkoli zmanjšala domet izvajanja velikonočnega sporazuma.

V Londonu je desno usmerjena analitična organizacija Policy Exchange pritrdila Farageu z oceno, da lahko Združeno kraljestvo izstopi iz konvencije, »ne da bi to vplivalo na velikonočni sporazum«. Ta organizacija je nekdanjemu premierju Rishiju Sunaku svetovala pri sestavi zakonodaje, s katero je njegova vlada zaostrila ukrepe za omejitev protestov v državi; vlada je bila pri tem deležna številnih kritik, da omejuje svobodo govora in pravico do združevanja.

Farage in njegova stranka Reform Party v zadnjem času pridobiva podporo. V juniju je ustanova IPSOS objavila rezultat ankete, po kateri naj bi to stranko podpiralo 34 odstotkov volivcev, 9 odstotkov več kot trenutno vladno laburistično stranko. V avgustu pa so mediji poročali, da Farage prehiteva laburiste za kar 15 odstotkov.

Glede na te podatke Adams opozarja na morebitne posledice za Severno Irsko. Ugotavlja, da se laburistični premier Keir Starmer premika v desno, in kot primer navaja, da je vlada zavrnila priznanje odškodnine 400 Severnim Ircem, katerim je pred leti država protizakonito odvzela prostost. In tu severnoirski predstavnik poudarja, da je velikonočni sporazum mednarodna pogodba, katere podpisnica je tudi Republika Irska. Sprašuje se, ali lahko Severni Irci zaupajo Starmerju, da bo zagovarjal nedotakljivost tega sporazuma, in takoj odgovarja, da »absolutno ne«. To sklepa tudi iz dejstva, da je Starmer že poveril ministrom nalogo, da pripravijo nova navodila sodnikom, kako naj tolmačijo konvencijo o človekovih pravicah, kar seveda ni dober znak.

In tu Adams poudarja, da nosi veliko odgovornost vlada Republike Irske, ki bi se morala odločno upreti Starmerjevemu poskusu, da odpre pogajanja za spremembo velikonočnega sporazuma. »Irski premier Micheál Martin mora vztrajati pri izvajanju vseh določil velikonočnega sporazuma, vključno z določili, ki zadevajo človekove pravice na Severnem Irskem,« je zapisal in dodal: »Politične stabilnosti in uspešne prihodnosti našega otoka ne smemo prepustiti angleškim težnjam, ki so nam že prinesle brexit.«