BIZARNOST: V Avstriji se je spet zgodilo nemogoče

V avstrijski notranji politiki se je včeraj zgodilo nemogoče. Socialdemokrati (SPÖ), druga najmočnejša stranka v avstrijskem parlamentu, so na sobotnem kongresu v Linzu razglasili za zmagovalca in s tem za novega predsednika stranke Hansa Petra Doskozila, šefa deželne stranke socialdemokratov na Gradiščanskem in obenem glavarja te (majhne) zvezne dežele. Pomotoma, kot se je včeraj popoldne izkazalo, ko so še enkrat prešteli vse oddane glasove!

Bitko za predsedniški položaj je namreč dobil Doskozilov protikandidat Andreas Babler, župan nižjeavstrijske mestne občine Traiskirchen in poslanec zveznega sveta avstrijskega parlamenta. Vzrok za »nemogoče« naj bi bila »tehnična napaka« v obliki »računalniške« zamenjave glasov. Število glasov za Bablerja (53 %) so vnesli pri Doskozilu, glasove za Doskozila (46,5 %) pa pri Bablerju ...

Slovesna razglasitev poraženca za zmagovalca, ki jo je stranka včeraj morala uradno preklicati, je socialdemokrate nedvoumno pahnila v najtežji položaj v novejši zgodovini. Izgubila ni le zaupanja ogromnega dela članov stranke, temveč tudi njenih volivcev, ki so v zadnjih mesecih in letih bili priča ostremu internemu strankarskemu obračunu Doskozila z dosedanjo predsednico Pamelo Rendi-Wagner. Ta je - tik pred sobotnim kongresom - odstopila z vseh funkcij v stranki - tudi kot vodja poslanske skupine socialdemokratov v parlamentu.

Sedanji »salto mortale« socialdemokratov je hkrati tudi vnovično potrdilo, da je v Avstriji mogoče tudi nemogoče. Spomnimo se samo na ponovitev predsedniških volitev leta 2016, ko so predčasno odpirali volilne kuverte, ali na afero Ibiza, ko so skrajno desničarski svobodnjaki tedanjega podkanclerja Stracheja hoteli prevzeti javno radiotelevizijo in največji tiskani medij v državi, ali konec koncev na neštete škandale v obdobju, ko je v Avstriji »vladal« populistični kancler Sebastian Kurz iz vrst še danes vladajoče Ljudske stranke. Vse to se je zdelo nemogoče, a vse to se je zgodilo!