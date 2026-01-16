BOKSARSKA VREČA: Denarnica novega imperializma

Donald Trump je prebrisana zver današnjega časa. Ne smemo ga podcenjevati, smešiti ali verjeti, da ne ve, kaj dela. Čeprav je že na dan svojega ustoličenja pokazal svoje namene in popravil napis Mehiški zaliv v Ameriški, se je marsikdo začudil, da je napadel Venezuelo. Trump je sad novega imperializma.

O tem je pisala posebna številka revije Die Zeit avgusta lani. Čeprav ima flomaster namesto žezla, ve, kaj potrebuje njegov imperij in kdo so njegovi plemiči. Zelo cenjeni novinar Chris Hedges je iz perspektive ameriškega državljana zapisal: »Naše demokratične institucije so na smrtni postelji. Niso sposobne ali pa nočejo brzdati našega vladajočega gangsterskega razreda. Kongres, preplavljen z lobiji, je nekoristen privesek. Že davno se je odrekel svoji ustavni avtoriteti, vključno s pravico do napovedovanja vojne in sprejemanja zakonodaje. Lani je na mizo Donalda Trumpa v podpis poslal borih 38 zakonov. Večina so bile resolucije o "nestrinjanju", ki so razveljavljale predpise, sprejete med Bidnovo administracijo. Trump vlada z imperialnimi dekreti prek izvršnih ukazov. Mediji v lasti korporacij in oligarhov, od Jeffa Bezosa do Larryja Ellisona, so odmevna komora za državne zločine, vključno s trajajočim genocidom nad Palestinci, napadi na Iran, Jemen in Venezuelo ter ropanjem milijarderskega razreda. Naše z denarjem nasičene volitve so burleska.«

Trump je lahko imel javno podporo najbogatejših državljanov. V nekem intervjuju, ki ga lahko vidite tudi po spletu, se hvali pred skupino zelo premožnih Američanov, da jim je znižal vse tiste davke, ki so bogatašem v napoto. Če so mu izkazali toliko naklonjenosti, je po mojem predvsem zaradi posebne lastnosti, ki veže vse skupaj, nek veliki skupni imenovalec: preziranje zakonov za večji zaslužek.

Primer Grenlandije spada v to kategorijo. Grenlandija - poleg nafte - gosti nekatera največja nahajališča mineralov na svetu, ki so bistvena za visoko tehnologijo, obrambo in zeleni energetski prehod. Poleg redkih zemelj ima otok precejšnje zaloge niklja, bakra, kobalta, platine, grafita in litija. To so »gradniki« za baterijsko tehnologijo in infrastrukturo obnovljivih virov energije. Vse, kar potrebujejo ZDA, da postanejo neodvisne od Kitajske. Na Grenlandiji je recimo že aktivna družba KoBold Metals. To je ameriško startup podjetje, ki s pomočjo umetne inteligence kartira zemeljsko skorjo in odkriva nova nahajališča rudnin. Projekt uživa podporo vplivnih investitorjev, kot so Bill Gates (prek sklada Breakthrough Energy Ventures), Jeff Bezos, Michael Bloomberg in Ray Dalio.

Verjetno še ni prepozno, da se lahko zavedamo zelo enostavne in boleče resnice: velike vsote denarja odpirajo vse možnosti. Biografije najpremožnejših ljudi, ki so v zadnji ameriški kampanji podpirali Trumpa, dokazujejo njihov gnus pred pravili. Mark Zuckerberg ni imel večjih težav z vestjo, ko so dokazali, kako sporno so potekale volitve leta 2018. Sam Altman je priskočil na Trumpov voz, ko je izvedel, da bo verjetno preko njega lahko dosegel potrebno energetsko podporo za strežnike umetne inteligence. Elon Musk je nekaj časa delal celo za Trumpa. Leta 2025 je Tim Cook, izvršni direktor Appla, predsedniku Donaldu Trumpu na tiskovni konferenci v Beli hiši podaril prestižen simbol sodelovanja: kristalni kip iz stekla znamke Corning, postavljen na podstavek iz 24-karatnega zlata. Vse to, da bi omehčal Donalda glede strogih carin.

Od nekdaj so bile premožne družine vpletene v politično odločanje. Trenutno pa se je treba vprašati, ali ni morda njihova premoč že taka, da je politika tista, ki se mora takim ljudem prilagajati? Gospodujejo svetu, vesolju, prvinam in vodovju. Potrebujejo enormne količine energije in tekmujejo ne le med sabo, predvsem z ostalim svetom. Hitrost reakcije je v današnjem času ključne narave.

Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman in še bi lahko našteli, so znani po tem, da odločajo sami, kaj potrebujejo. Najboljše je to povzel skupni prijatelj vseh zgoraj navedenih: tehnofašist Peter Thiel. Pred leti je javno dejal, da je največja ovira tehnološkemu napredku demokracija. In v taki izjavi vidim dobro novico za vse nas: ker je najboljši kompliment demokraciji v zadnjih letih. In edina pot, da ne bomo sužnji v novi tehnofevdalni dobi, je borba za ohranjanje demokracije.