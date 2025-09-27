BOKSARSKA VREČA: Ko igra izgubi nedolžnost

Pred nekaj dnevi sem prvič naletel na Labubuja. Ah, oprostite - morda sploh ne veste, kaj je Labubu. Gre za novo modo plišastih igračk s tistim značilnim, simpatično-pošastnim nasmeškom. Ne vem, zakaj so postali tako popularni. Tudi tisti, ki sem ga videl, sploh ni bil original, ampak poceni kopija. Ni bil vreden svojega denarja.

Ko opazujem podobne trende, se vedno sprašujem, kje je meja med nedolžnim infantilizmom in kje se začne zaskrbljujoča generacijska nezrelost.

Lego dobro ve, da se na mojo generacijo lahko vedno zanese. Z njihovimi kockami ne podarjamo le igrače, ampak tudi občutek veselja, tisti kratek trenutek sreče, ki smo ga doživljali kot otroci. Otrokom - lastnim ali prijateljevim - bomo še naprej kupovali pisane sestavljive kockice, ob posebnih priložnostih pa si bomo privoščili tudi kakšno zbirateljsko izdajo. Če ne bi bila tako draga, bi si že zdavnaj omislil Batmanovo jamo iz Lega. Za zdaj imam le majhno plastično figurico Batmana, ki sem jo nekoč zagledal v izložbi trgovine z igračami. Stoji na moji pisalni mizi in tam varuje moje dobre ideje pred zlobo sveta. Torej ja - še vedno z veseljem gledam izložbe igrač. In priznam: še vedno rad berem stripe. Ko potujem, si vedno kupim vsaj dve številki Dylana Doga.

Pojmi igre in odraslosti so sami po sebi zanimiva tema za generacije, rojene po letu 1980. To je bila prva generacija, ki je imela resnično široko izbiro: televizija je ponujala vedno več risank, reklame pa so nas izurile v dobre kupce. Naša metaforika in mitologija sta danes bližje svetu, ki ga v svojih stripih izrisuje Zerocalcare, kot pa svetu, v katerem so odraščali naši starši. Nič čudnega in nič nevarnega - vsaka generacija pač ustvari svoj referenčni sistem komunikacije.

A v zadnjih letih se dogaja nekaj novega. Družbena omrežja brišejo mejo med igro, sanjarjenjem, begom iz realnosti - in resničnim življenjem. Vse bolj nas prepričujejo, da se resničnost dogaja drugje.

Pred kratkim sem gledal žalno slovesnost ob smrti Hulka Hogana (Terry Gene Bollea). Kot vemo, je wrestling najboljša metafora ameriškega izmišljenega življenja: športniki nikoli ne zapustijo svojih vlog in živijo, kot da bi bili nenehno ujeti v film. Ob minuti molka so gledalci žalostno zrli v tla in dvignili v zrak figurico Hulka Hogana, z njegovimi prepoznavnimi rumenimi brki v obliki podkve in razparano majico. To njegovo ikonično gesto je pred letom dni celo ponovil v volilni kampanji za Donalda Trumpa. Kakšna zmeda, sem pomislil. Ko so ljudje dvigovali igračko, je to izpadlo kot resna politična gesta.

Še bolj zgovoren je bil primer umora skrajneža Charlieja Kirka. Morilec je na naboje vgraviral napise, ki jih je bilo brez dodatnih pojasnil skoraj nemogoče razumeti. Šlo je za reference na videoigre in ukaze za posebne poteze - meni popolnoma tuje, pa tudi večini bralcev časopisov.

Včasih smo se vsi lahko sklicevali na simbole, ki so bili takoj prepoznavni in razumljivi. Danes pa se mitologija seli v videoigre in družbena omrežja - prostore, ki niso vsem dostopni. Že tako razpršena in polarizirana družba izgublja še zadnje niti komunikacije. Babilonski stolp je dobil nova nadstropja.

Pred kratkim je televizijski kritik Aldo Grasso pisal o globalnem infantilizmu, ki se širi med generacijami, zatečenimi v nezrele strukture družbenih omrežij. »Ni težko si predstavljati,» pravi Grasso, »da infantilna družba slej ko prej zahrepeni po avtoritarni oblasti.«

Zbiratelji Pokémon kart, navdušenci nad novo konzolo Switch 2, gamerji in podobni. V moji generaciji je to mogoče razumeti kot nov infantilizem, kot beg v preteklo nedolžnost. Bolj skrb zbujajoče pa je, da za mlajše generacije igre skorajda ni več - obstaja le potrošnja.

V trenutku, ko si potrošnik, si tudi volilec. Internet in družbena omrežja kradejo otrokom nedolžnost. To ni več igra. Tako kot je vožnja avtomobila prepovedana pred osemnajstim letom, tako kot so prepovedani alkohol, cigarete in podobno - tako bi morali zaščititi tudi najmlajše pred družbenimi omrežji. Naloga družbe je, da brani nedolžnost, ne pa da jo izkorišča za profit.

Danes nas morda prevzemajo Labubujčki, toda resnične pošasti se skrivajo drugje.