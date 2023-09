BOKSARSKA VREČA: Na dnu pločevinke se piše naš jutri

Včasih me mika vedeti, kaj pijejo vesoljci. Ne za zajtrk ali pri kosilu, marveč ko se srečujejo po lokalih v različnih galaksijah. Ko se podaš na vožnjo z vesoljsko ladjo, je zelo verjetno, da je vesoljska policija precej stroga glede odstotka alkohola v krvi. Prepričan sem, da bomo na Luni sestavili pikčasto QR kodo, ki jo bodo tuje rakete lahko skenirale in prevedle v hologram velike fraske, ki bo v plavkastih odsevih lebdela v kapetanovi kontrolni sobi. »Mister Spock, pripravite se za skok na Zemljo. Danes so osmice odprte.«

George Lucas si v filmih Vojna zvezd predstavlja, da bodo bari, pubi ali vesoljne oštarije »v galaksiji daleč, daleč stran« opremljene s šankom in glavnim šefom, ki toči pijačo ter ustvarja atmosfero družabnosti.

Kakšne bodo pijače čez 1000 let? Se niste nikoli vprašali tega? Res, ne? No, če vas vseeno zanima odgovor, jaz vem, kakšen okus bodo imele.

Bil sem v tujini. Preden sem skočil na vlak, so me na peronu presenetili z nepričakovanim darilom: pločevinko Coca-Cole (od zdaj CC). Sicer nisem velik pristaš sladkih pijač, a je bila vročina tako neznosna, da bi spil kar koli, in kar je brezplačno, je vedno dobrodošlo. Ah, ja, opozarjam, da me CC ne plačuje za kolumno. To povem v primeru, da bi Pepsi tožila Primorski dnevnik.

Vrnimo se k podarjeni pločevinki, na kateri piše, da bom lahko okusil, kar bomo (hm ... bodo) verjetno pili leta 3000!

Najbolj prefinjeni kritiki teh vrstic že vedo, da je to zgolj marketinška poteza. Vseeno menim, da je za tem projektom še mnogo več: novi okus je sad sodelovanja človeka in umetne inteligence (UI). Ta naj bi pomagala, da so sestavili tak okus, ki bo imel podoben učinek tudi leta 3000 - ime pijače, poleg CC je še pripis Y3000, kjer Y pomeni year, leto, in 3000 pomeni ... 3000.

Baje je umetna inteligenca, na podlagi uničujočega obnašanja človeka, svetovala CC, da je bolje čim prej okusiti novo pijačo, ker ne kaže dobro, kakšno bo življenje na Zemlji leta 3000. Evo, morda bodo tako pijačo pili v onih barih, preden dosežeš nov sončni sistem. Da mi pijača vsekakor ponuja vpogled v tako daljno bodočnost, ni zanemarljiva poteza.

CC ni le pijača, je ideologija. O njej je pisal že Slavoj Žižek, kjer je izpostavil absurd tega, kar CC prodaja: pijača, ki te itak ne odžeja, je pa hočeš vedno več, ker obljublja celo vrsto občutkov, okusov in predstav, ki jih ne najdeš nikjer drugje. Da CC deluje podobno kot ideologija, je lahko dokazati: spomnimo se na milijonske izgube, ki jih je doživela v nekaj urah, ko je na tiskovni konferenci svetovnega pokala Cristiano Ronaldo umaknil stekleničko CC in dal v ospredje svojo čutaro z vodo. Odkrili smo vodo - niti ne toplo.

Rdeča pločevinka z belim napisom sodi med predmete popkulture, ki nimajo nikakršnega smisla razen tržnega. Če je večina kulture postala razvedrilo, je seveda pijača postala kratkotrajni užitek.

Zadnja iznajdba okusa bodočnosti pa ponuja mnogo več v razmislek: a) drastično je spremenila grafično podobo, barve in napis, da bi vse delovalo harmonično, b) naratološko je poslikala bodočnost sožitja UI in človeka. Sicer človek in UI že sodelujeta na področju celične medicine in kemije, kar bo v nekaj letih preobrazilo naše dojemanje zdravstva, a ta resnica ni sponzor ničemur.

Pločevinka naznanja še nekaj, na podlagi razlage CC na njihovi spletni strani: »Novo iz Coca-Cola Creations, poglejte v leto 3000 s Coca-Colo Y3000 - prvi okus Coca-Cole iz prihodnosti. Ustvarjena, da nam prikaže optimistično vizijo tega, kar prihaja, kjer sta človeštvo in tehnologija bolj povezana kot kadar koli prej.«

Pijača ustvarja neko apologijo optimizmu. Kar je treba jemati zelo resno. Strinjam se s prepričanjem Terryja Eagletona, ki nas je že pred leti opozarjal, da se je treba boriti za neko »upanje brez optimizma«, ker je optimizem posladkani obraz reakcionarnega mišljenja, stagnacije.

CC si pravzaprav ne želi sprememb v bodočnosti, želi si, da bi ostalo vse, kot je, da bodo vsi tudi leta 3000 pili njihovo odlično in škodljivo kemikalijo. »Okusite Prihodnost zdaj. CC Y3000 bo na voljo samo za omejen čas, zato vzemite Coca-Colo Y3000 in si oglejte svet prihodnosti.«

Jaz sem gledal nekaj časa v pločevinko, a sem videl vse črno.