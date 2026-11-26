Tudi ta konec tedna je bil natrpan s športnimi dogodki in jih je res težko spraviti v pravi red po važnosti ter po tem, kaj pomeni, kar se je zgodilo. Sklenil sem, da bom o zimskih športih, ki so se zdaj začeli s polno paro, govoril kasneje. O smučarskih skokih bom spregovoril, ko bodo slovenski skakalci začeli zares skakati in se ne bodo samo peljali po zaletišču in se lovili po zraku. Znajo namreč veliko več od tega, kar so pokazali ta konec tedna v Lillehammerju.

V alpskem smučanju je končno zmagala Albanka, ki pa albanskega ima samo potni list, saj je čistokrvna Italijanka, hči olimpijske prvakinje v superveleslalomu leta 2002, Daniele Ceccarelli. Zakaj potemtakem Lara Colturi ne tekmuje za Italijo? V glavnem, ker so odgovorni v italijanski zvezi očitno bedaki. Res ne razumem, zakaj je niso vzeli v reprezentanco, ko je bilo jasno, da je velik talent. Je bila premlada? In kaj potem? Naj mi kdo razloži, kaj je bilo za tem. Verjetno moj znanec in bivši košarkarski igralec ter trener pri Boru Peter Gerdol (za tiste, ki tega ne veste, odgovorni pri mednarodni zvezi za izvedbo tekem ženskega svetovnega pokala) ve kaj več. Res bi rad z njim izmenjal par besed.

Končala se je tudi teniška sezona z zmago Carlosa Alcaraza na Mastersu v Turinu. Pravici je zadoščeno, kajti prvo mesto na svetovni lestvici Alexandra Zvereva je na kratko povedano nezasluženo, saj sta očitno tako sam Alcaraz kot Jannik Sinner boljša od njega. Res upam, da bosta oba kmalu igrala na polno, da bomo končno lahko videli tenis na res najvišji mogoči ravni.

Pozno popoldne sem občasno sledil nogometni tekmi med Milanom in Frosinonejem, na kateri so Milančani zmagali kar s 5:1. V Italiji obstaja pri vseh, ki se zanimajo za nogomet, od navijačev mimo igralcev samih, tehnikov in, žal, tudi novinarjev, že skoraj prirojena navada, da se komentar o tekmi odvija neizbežno izhajajoč od izida samega, ki je edina važna stvar pri vsej zadevi. Angleži imajo lep izraz za tako mišljenje, imenujejo ga »result merchants«, prekupčevalci z izidom. Kako sta ekipi igrali, kaj vsega se je dogajalo, kakšne prave priložnosti sta si ekipi prislužili, vse to izgine, ko se pogleda na končni izid. Če zadeneš iz edinega strela na gol, medtem ko so nasprotniki zadeli tri prečke in zgrešili nekaj stoodstotnih priložnosti, si zaslužil zmago. Na to sem pomislil, ko sem poslušal komentarje novinarjev po tekmi, ko so poudarjali, kako je Frosinone zgrešil pristop, ker se je mogočnemu Milanu zoperstavil z odprto in napadalno igro in tako prejel v bistvu vse gole iz protinapadov. Mene je to, pošteno povedano, razjezilo. Pustimo, da je ekipa iz Lacija igrala enakovredno z Milanom glede posesti žoge in ustvarjenih priložnosti in da si je naravnost pojedla že narejen gol pri izidu 1:3 v začetku drugega polčasa, problem je drugje: zakaj hudiča Frosinone ne bi smel igrati odprto in napadalno? Ker je pač Frosinone in ne Inter, Juve ali Milan? S tako igro je prišel do trenutnih 20 točk na lestvici, ima točko manj od Juventusa, kar je za novinca v ligi iz manjšega mesta pravi podvig. In namesto, da bi hvalili pogum in lepo igro ekipe, ki jo vodi neznani, ali očitno odlični trener Massimiliano Alvini, ga grajajo, ker je prejel pet golov. Ko pa tako igra proti slabši ekipi od Milana, Frosinone normalno zmaga. In zato ima toliko točk. Zame kapa dol.

Za konec bi se malo posvetil znanstveni fantastiki, ki mi je bila vedno draga. Poglejmo nekam v prihodnost, recimo čez 20 let. Po moje bo takrat na svetovni košarkarski sceni Luko Dončića zamenjal nov slovenski fenomen, ki mu bo ime Maksim Oblak. Fant se je rodil pravkar pred nekaj tedni in je sin Jana Oblaka - kapetana slovenske nogometne reprezentance in Atletica iz Madrida, odličnega košarkarja in brata kapetanke slovenske ženske reprezentance Teje - ter Olge Danilović, odlične teniške igralke in hčere Saše Danilovića, ki ga res ni treba predstavljati. Upajmo, da bo mali sledil športu tete in nonota in upajmo tudi, da »genetika ni mnenje«, kot bi rekli Italijani. In ko govorimo o Dončiću: na spletu zelo rad sledim podkastom, ki govorijo o ameriški politiki in so proti Trumpu, najljubši mi je mladi komentator Jack Cocchiarella. Pred dnevi je omenil, da je njegovemu psu ime Luka v čast »košarkarskega superzvezdnika Lakersov Dončića«. Verjetno se ne zavedamo, kakšno ogromno delo opravljajo slovenski športniki za prepoznavnost Slovenije v svetu. Tako kot Dončić Pogačar. In Anže Kopitar. In, žal, a to je povsem druga zgodba, tudi neka Melanija ...