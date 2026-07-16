BRIDGE & ROLL: Tehnologijo VAR bo treba omejiti

Res škoda, da moram pisati te vrstice preden vem to, kar vi, ki berete, že veste, in to je seveda, kdo bo igral v finalu svetovnega nogometnega prvenstva. Vse, kar vem, je, da bo v finalu igrala Španija proti zmagovalcu takratne Malvinske (Falklandske) bitke med Anglijo in Argentino. A že to je dovolj, da imam o čem pisati. Zgodilo se je namreč, da je krepko favorizirana Francija popolnoma odpovedala proti sosedom in bila popolnoma neprepoznavna. Olise in Dembele, dva hudičevo dobra igralca, sta bila popolnoma izgubljena, Mbappe je sicer skušal nekaj narediti, a ob nemoči soigralcev ni imel nobene možnosti, da stori karkoli, Barcola (kako se lahko Francoz piše s tem priimkom? - bolj normalno bi bilo Seslyan ali Grlyan - ne zamerite mi ... učinki pač toplotnega vala) je bil prav tako nebogljen, skratka Francija se je sprehodila skozi tekmo kot bosa po trnju. Prav mučno je bilo gledati Dechampsa na klopi, kako slepo zre v prazno nevedoč, kot pravijo Italijani, kateremu svetniku naj se posveti. Ko je potem Digne nerodno brcnil Yamala v šestnajstmetrskem prostoru in podaril Špancem poceni enajstmetrovko, je bila katastrofa servirana na srebrnem pladnju.

Zakaj in kako? Dejstvo je, da je Francija v zadnjih letih izgubila bolj ali manj vse odločilne tekme, ki jih je na katerem koli prvenstvu in tekmovanju igrala proti Španiji. Prva misel, ki se prikrade, je seveda, koliko lahko to dejstvo vpliva na moštvo, da se naravnost podela v hlače, ko se spet znajde pred istim nasprotnikom v tekmi take važnosti. In tukaj bi lahko začeli globoko razglabljanje o psihološkem vidiku in o njegovi izredni, odločilni, važnosti, vidik, ki se po moje običajno popolnoma prezre, ko se govori o prognozah in tehnični predstavitvi tekme, ki je pred nami. Ni v moji pristojnosti in moji izobrazbi, da bi lahko utemeljeno pisal o teh zadevah, ali ena stvar je povsem gotova: o teh stvareh bi bilo treba nujno govoriti in po možnosti tudi v pogovorih pred tekmami vplesti kakega pravega strokovnjaka, ki bi lahko razčlenil in na pravo mesto postavil vse psihološke vidike, ki lahko vplivajo na tekmo. Hočem reči, da je v vsaki stvari izredno, po moje celo odločilno, kakšen je umski in značajski pristop, ki ga imajo posamezna moštva do tekme, ki je pred njimi. Vsi tisti, ki smo se kdaj ukvarjali s športom, vemo, da se večkrat zgodi, da gremo na tekmo popolnoma prepričani, da proti tisti ekipi ne moremo izgubiti niti slučajno, in se potem na tekmi vedemo na ta način tudi, če zaostajamo v trenutnem izidu, ker smo pač prepričani, da bomo prej ali slej stvari postavili na svoje mesto. In ob taki miselnosti se to tudi skoraj vedno zgodi. In seveda obratno: ko smo pred nasprotnikom, ki se nam zdi neugoden, da ne rečem premočen, smo nebogljeni in sploh med tekmo ne nudimo nikoli pravega odpora. Vse to je seveda voda na mlin v korist tistega, kar od vekomaj trdim, ali kar zelo redko slišim in berem, ko je govor o pristopu do kateregakoli športnega nastopa. In to je seveda umski vidik pristopa do tekme. Vsi mi (tudi športniki! - pa čeprav veliko »intelektualcev« misli drugače) smo misleči in čuteči ljudje in je prav to, kar nas dela tako velike, skrivnostne in posebne. Na vsaki tekmi ali tekmovanju v posamičnih športih obstajajo vedno neke »vibracije«, ki skoraj lebdijo v zraku in ki jih vsakdo občuti. In če jih znaš pravilno razbrati, ti vedo tudi veliko povedati o tem, kar se bo zgodilo na terenu.

Če se zdaj vrnem na trda tla po mojih visoko letečih izletih v neznano vesolje, je še ena stvar, ob vseh, ki sem jih že omenil v prejšnjih prispevkih, ki me na tem prvenstvu močno moti, in se nanaša na sam nogomet, ki ga spremljamo. In to je, po moje, in ne samo, ker veliko ljudi misli enako, vsemogočna oblast, ki jo ima zdaj stroj nad človekom. In če je res, da je šport vedno znanilec družbenih sprememb na vseh ostalih poljih, se nam res slabo piše. Če VAR lahko poseže tako daleč, da razveljavi gol, ki ga je po krasno izvedenem protinapadu dosegla ena ekipa zaradi malega prekrška, ki je bil zakrivljen na nasprotni strani igrišča vsaj 30 sekund prej, a še lahko razveljavi izenačujoči gol zaradi tega, ker je žoga oplazila frizuro igralca v skoku, potem je bolje, da sploh nehamo igrati. Treba je postaviti izredno visoke standarde zato, da se VAR ne vmeša v sodnikovo odločitev ob mogočih prekrških. Najbolje bi bilo, da bi se sploh ne vmešal, in da bi se ga uporabilo samo za tehnične napake, nedovoljene položaje, če je kot ali ne in podobno. In tudi za nedovoljene položaje bi bilo najbolje, da bi se upošteval samo položaj težišča vpletenih igralec in ne gledati, kam daleč moli ... smo se razumeli. Oprostite prostaštvu, ali stvar me res razkuri. Nogomet je igra, kot so vsi ostali ekipni športi, in v igrah obstajajo napake, ki jih storijo vsi in ki so vedno bile sestavni del igre in diskusijah po njej. Res lepo bi bilo, če bi se, kar se tega tiče, čim prej vrnili v stare čase.