Bridge & Roll: »Zakotni ribiči« so v rokometu velesila

Nedelja je bNedelja je bila še ena od tistih dni, ko se je kopičilo ogromno športnih dogodkov in človek res ni vedel, kako bi se organiziral, da bi jih lahko vse spremljal. Ne samo, da so bile na sporedu zelo važne tekme v vseh mogočih zimskih športih na klasičnih zgodovinskih prizoriščih, istočasno se je pričel tudi prvi teniški turnir velike četverice v Avstraliji (ki mu ne morem slediti, ker ga nimam, kje spremljati) in tudi evropsko prvenstvo v rokometu v Skandinaviji. Kar se tiče zimskih športov na kratko: v smučarskih skokih sem prišel do zaključka, da so zdaj na Daljnem vzhodu verjetno prepričani, da se v Sloveniji (ki jo lahko najdejo na evropskem zemljevidu samo s povečevalno lečo) vsi pišejo Prevc, v alpskem smučanju smo bili priča fantastičnim tekmam v legendarnem Wengnu in tudi dvema hitrima disciplinama za ženske v za nas domačem Trbižu s startom na Višarjah, to je tam, kjer, če zgrešiš pobočje, končaš naravnost na planiško velikanko. Ne samo: priča smo bili tudi zelo lepim tekmam v biatlonu v bavarskem Ruhpoldingu, kjer se je zadnji dan na progah gnetlo več kot 40.000 gledalcev.

