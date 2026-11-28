»Prisotnost predsednika Puigdemonta, svobodnega, na ulicah Katalonije, bo očiten, dokončen in nedvoumen dokaz, da Španija nima popolne oblasti nad Katalonci. Dokaz, da španska država ne more neomejeno nadvladovati nikogar izmed nas.« S temi besedami Vicent Partal, glavni urednik katalonskega portala VilaWeb, začenja komentar o odločitvi španskega vrhovnega sodišča, da vendarle prizna amnestijo Carlesu Puigdemontu, odstavljenemu predsedniku Katalonije, ki že devet let živi v izgnanstvu v Waterlooju v Belgiji. Vrhovno sodišče je to odločitev sprejelo sredi napete volilne kampanje; v nedeljo bodo v Španiji parlamentarne volitve in javnomnenjske raziskave kažejo na prevlado desnice: Ljudska stranka (PP - Partido popular) naj bi prejela največ glasov, zelo močno pa naj bi se uveljavila skrajno desna stranka Vox, ki se še vedno sklicuje na diktatorja Francisca Franca.

Tudi na prejšnjih volitvah leta 2023 je prejela Ljudska stranka največ glasov. Socialista Pedra Sancheza so poleg levičarske stranke Comuns podprle tudi stranke treh manjšin: katalonski liberalna Junts (njen predsednik je prav Carles Puigdemont) in levičarska ERC, baskovski liberalna PNV in levičarska Bildu ter galicijska stranka BNG. Ta peščica poslancev je prevesila ravnotežje in poslala desnico v opozicijo.

Tokrat, kot rečeno, vsi napovedujejo obraten rezultat, torej premočno zmago desnice, seveda z odločilno podporo stranke Vox. Po nekaterih javnomnenjskih raziskavah pa naj bi bila sicer v vodstvu socialistična stranka. Postavlja se vprašanje, ali bi lahko prišlo do ponovitve scenarija iz leta 2023, ko je bil glas petih manjšinskih strank odločilen za ponovno izvolitev socialista Pedra Sancheza. V zameno je Sanchez v parlamentu uvedel pravico do rabe vseh treh manjšinskih jezikov (katalonščine, baskovščine in galicijščine) ter sprejel zakon o amnestiji, katerega izvajanje je do teh dni zavlačevalo vrhovno sodišče.

Kaj ima to skupnega z odločitvijo sodišča o priznanju amnestije za Puigdemonta? Ni naključje, da je ta odločitev padla prav tik pred volitvami. Puigdemont je namreč v zadnjem času zelo kritičen do socialistične vlade, predvsem do socialistične vlade v Kataloniji, ki jo vodi Salvador Illa in kjer je stranka Junts v opoziciji, medtem ko jo levičarska ERC podpira. Vprašanje je, kdaj se bo Puigdemont vrnil v Katalonijo. To naj bi se ne zgodilo pred decembrom, tako zagotavljajo v dobro informiranih krogih, kar seveda pomeni, da Puigdemonta ne bo v Kataloniji v teh dneh, zagotovo ne do nedelje, ko bodo v Španiji parlamentarne volitve. O tem, kaj se bo zgodilo potem, pa nima smisla govoriti. Vse je namreč odvisno od volilnih izidov.

Ko smo že pri volitvah, velja povedati, da se, ko govorimo o desnici, ne smemo omejiti na Ljudsko stranko. Najnevarnejša je skrajno desničarska stranka Vox. Dne 12. oktobra sta se v Ceuti, španski eksklavi na afriški celini, sestala voditelj stranke Vox Santiago Abascal in voditelj francoske stranke Rassemblement National Jordan Bardella. To je stranka, ki jo iz ozadja še vedno vodi Marine Le Pen. V Španiji nekateri mediji opozarjajo na dejstvo, da sta se prav tako v Ceuti pred stoletjem, natanko v juliju leta 1925, srečala španski diktator Miguel Primo de Rivera in francoski maršal Philippe Petain ter sklenila prijateljstvo, na katerem je temeljila represija, ki je v Franciji trajala do konca druge svetovne vojne, v Španiji pa do smrti Francisca Franca. Petain je namreč po nemški okupaciji Francije v drugi svetovni vojni vodil kolaboracionistično vlado v Vichyju in med prvimi njegovimi ukrepi je bila izročitev političnih beguncev Francu. Med temi je bil tudi predsednik Katalonije Lluis Companys, ki ga je dal Franco ustreliti v Barceloni.

Na ta sestanek v Ceuti z zaskrbljenostjo opozarjajo nekateri mediji. V primeru zmage desnice na predsedniških volitvah v Franciji bi se tako oblikovalo na tem delu Evrope skrajno desno zavezništvo Abascal - Bardella. Zaenkrat nihče k temu ne dodaja italijanske premierke Giorgie Meloni; slednja ni nikoli skrivala svojega prijateljstva z Abascalom, bila je tudi na kongresu stranke Vox. Vsekakor je upravičeno razmišljanje, da se uveljavlja velika desna opcija, ki zadeva Francijo, Španijo in morda tudi Italijo. Vprašanje, ali se zgodovina ponavlja, je seveda upravičeno.