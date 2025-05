ENERGIJA: Bo vodik res rešil svet?

Kako lahko rešimo svet? Odgovor je odvisen od sogovornika, dejstvo pa je, da je dekarbonizacija vseh aspektov našega življenja nujna. Pri tem moramo upoštevati nove tehnologije, prej ali slej pa pridemo tudi do točke, ko moramo izkoristiti to, kar imamo in ne upati več v čudeže. Naložbe v vodik so postale izredno aktualne po ruskem napadu na Ukrajino, ob bojazni pred energetsko krizo.

Vodik je postal ena glavnih prioritet Evropske unije, ta si je zastavila cilj, da bi do leta 2030 letno uvažala deset milijonov ton zelenega vodika, še deset milijonov ton bi proizvajala sama. Pri tem se postavljajo nekatera vprašanja. Uvažanje vodika bi le spremenilo države, od katerih smo odvisni, medtem ko je neodvisnost nekaj drugega. Drug problem je, da je vloga zelenega vodika še zanemarljiva.

V letu 2022 je bilo 96 odstotkov evropskega vodika proizvedenega z izgorevanjem plina, odtlej je bilo sicer marsikaj storjenega. Večji problem je neučinkovitost. Po izračunih Nicole Armarolija iz zavoda CNR lahko električni avtomobil izkoristi med 70 in 90 % zanj pridobljene energije, avtomobil na vodik pa le 25 do 35 %. Vodik ima v določenih sektorjih smisel, marsikje pa že obstajajo učinkovite rešitve. Nenazadnje je tudi sektor vlakov na vodik že v velikih škripcih.

Seveda velja imeti pomisleke o baterijah, ki imajo ogromen ekološki in družbeni strošek. Zavedati se moramo predvsem tega, da perfektnega goriva ni. Doumeti moramo, da sveta ne bomo rešili, če bomo živeli tako kot doslej. Vodik, baterije in zajemanje ogljikovega dioksida pa so le obliži na gorečem svetu.