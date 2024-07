FORMULA 1: Prva zmaga dirkača, rojenega v 21. stoletju

Pred poletnim premorom je na sporedu še dirka za veliko nagrado Belgije, ki bo v nedeljo na dirkališču v Spa Francorchampsu. Do konca sezone je še 11 dirk, na treh prizoriščih pa bo na vrsti tudi sprinterska preizkušnja, in sicer v ameriškem Austinu, brazilskem Sao Paulu in katarskem Lusailu. Evropsko dirkaško poletje formule 1 se bo zaključilo 1. septembra, ko bo na sporedu VN Italije v Monzi.

V seštevku svetovnega prvenstva še naprej trdno vodi Nizozemec Max Verstappen, ki pa na zadnjih treh dirkah - kar presenetljivo - ni stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. V nedeljo je bil v Budimpešti šele peti, kar kaže, da se je konkurenca povsem približala Red Bullu. V zadnjem obdobju so največji napredek prikazali pri McLarnu. Britansko moštvo je na dirkališču Hungaroring slavilo dvojno zmago. Po zaslugi moštvenega ukaza je na najvišjo stopniško prvič v karieri stopil Avstralec Oscar Piastri. Triindvajsetletnik iz Melbourna je tako postal prvi dirkač rojen v 21. stoletju (rojen je 6. aprila 2001) z zmago v formuli 1. Njegova zmaga je bila zaslužena, saj je na začetku dirke uprizoril brezhibni start. Po zaslugi boljše strategije, je Piastrija sredi dirke sicer prehitel moštveni kolega Lando Norris, ki pa je nato ugodil moštvenemu ukazu in se na koncu zadovoljil z drugim mestom.

Na najnižjo stopničko zmagovalnega odra je stopil Lewis Hamilton, ki je tako vpisal že 200. uvrstitev med prve tri v karieri. Ravno britanski veteran je bil med drugim vpleten v najbolj razburljiv dogodek nedeljske dirke. V začetku 63. kroga je pri poskusu prehitevanja vanj trčil Verstappen. V spektakularnem trku sta jo oba dirkalnika odnesla brez posledic, Nizozemec pa je krivdo zvalil na rivala, češ da je spremenil smer pri zaviranju. Posnetki pa so jasno pokazali, da je bil Verstappen edini krivec. Po radijski zvezi mu je inženir Paolo Lambiase zabičal, naj ne bo otročji. Kaže torej, da tudi »nepremagljivi« Verstappen pod pritiskom in brez dominantnega dirkalnika le ni tako hladnokrven.