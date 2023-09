FORMULA 1: Sainzeva taktična mojstrovina

Carlos Sainz je v nedeljo v Singapurju prekinil zmagovito serijo Red Bulla in ponesel Ferrari na najvišjo stopničko zmagovalnega odra po natanko 434 dneh. Zadnjo zmago za moštvo iz Maranella je namreč dosegel njegov moštveni kolega Charles Leclerc 10. julija 2022 na dirki za veliko nagrado Avstrije. Od takrat se je zvrstilo kar 24 Red Bullovih zmag, med katere se je vrinil le uspeh Georgea Russella z Mercedesom na predzadnji dirki lanske sezone v Braziliji. V letošnji sezoni je bila avstrijsko-britanska ekipa še nepremagana (12 zmag Maxa Verstappna in dve Sergia Pereza), v minulem dirkaškem vikendu pa je bila skorajda neprepoznavna. Tako Verstappen kot Perez se v sobotnih kvalifikacijah sploh nista prebila v najboljšo deseterico. Nedeljsko dirko je nato svetovni prvak sklenil na petem mestu, potem ko je startal z enajstega, Mehičan pa na osmem. Ali je Red Bull naletel le na črni vikend ali pa se je zaradi poostritve tehničnega pravilnika, ki zadeva prožnost sprednjih in zadnjih krilc (Red Bull naj bi to izkoriščal s posebnimi gumijastimi vložki), zaključila njegova prevlada, bo znano že konec tedna v japonski Suzuki.

Sainz je bil nesporni protagonist nedeljske dirke v Singapurju, to pa ne le zaradi zmage (druge v njegovi karieri), ampak zaradi načina, do katerega je prišel do nje. Devetindvajsetletni španski dirkač Ferrarija je temelje za zmago postavil že v soboto z najboljšim časom kvalifikacij, dan kasneje pa poskrbel za pravo taktično mojstrovino. Po startu je zadržal prvo mesto in za sabo povlekel še Leclerca, ki je startal s tretjega mesta. Monačan, ki je dirko začel z mehkimi gumami (Sainz je bil na srednjih), je odigral ključno vlogo v prvem delu dirke, v nadaljevanju pa je moral Sainz najti drugega zaveznika. Vstop varnostnega avtomobila v 20. krogu je prisilil vodilnega na zamenjavo gum (prešel je seveda na trde), čeprav je pred sabo imel še celih 42 krogov. Pri Ferrariju tokrat niso ničesar zgrešili, le Leclerc, ki je na koncu je zasedel četrto mesto, je imel nekaj smole in pri zamenjavi gum zaradi prometa v boksih izgubil nekaj mest.

Sledil je zmagovit pohod Sainza, ki je s prefinjeno vožnjo omejil prekomerno obrabo gum, v zadnjih krogih pa poskrbel še za genialno taktično potezo. Njegovega prvega zasledovalca, Britanca Landa Norrisa (McLaren) je pustil, da se mu približa na manj kot sekundo zaostanka, da bi lahko tako na ravninah uporabljal pomično zadnje krilce (DRS). Na tak način se je lahko Norris branil pred napadi Mercedesovega dvojca Russell-Hamilton na svežih gumah. Sainz je dobro vedel, da je hitrejši od njegovega nekdanjega moštvenega kolega pri McLarnu in da sta zanj nevarna predvsem Mercedesa. Med sabo in srebrnimi puščicami je postavil nepremostljivo oviro (Norrisa), hladnokrvno odpeljal zadnje kroge in prišel do veličastne zmage.

Nedeljska dirka v Singaurju sicer ni bila posebej spektakularna, je pa bila za poznavalce formule 1 izjemno zanimiva. Vsi se zdaj sprašujejo, ali bomo v zadnjem delu letošnje sezone (do konca je še sedem dirk) priča bolj odprtemu boju za zmago. Ferrari je dokazal, da je formula 1 živa in da se vse ekipe maksimalno trudijo, da bi izničile prednost Red Bulla. Kot že omenjeno, bo nedeljska dirka v Suzuki dala marsikateri odgovor, gotovo pa bo Ferrarijevem podvigu po singapurskih ulicah zanimivo spremljati zadnje dirke letošnje sezone.