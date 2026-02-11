GORIŠKI PUST: »Tutti insieme viva il duce«

»Tutti insieme viva il duce ... bam bam bam ... everybody viva il duce ... bam bam bam ...« Med spremljanjem nedeljskega pustnega sprevoda po goriških ulicah - po svoje zgodovinskega, saj smo prvič imeli dvojezičnega italijansko-slovenskega napovedovalca, Evgen Ban je v tem elementu seveda jamstvo, vključili pa so tudi furlanščino - kar naenkrat z mimoidočega voza zadoni pesem z omenjeno kitico. Pogledava se s prijateljico in hkrati: »Ali jaz slabo razumem ali omenjajo prav besedo duce?« Tako je bilo.

Očitno sva bila oba, poleg naju pa še skupina znancev okoli naju, do nedelje nerazgledana, saj sva šele takrat prvič slišala pesem z naslovom Everybody viva el duche (tako napisano). Slednja je očitno postala nacionalni fenomen na Tiktoku, saj so jo, kot je poročal dnevnik Il Fatto Quotidiano, uporabili kot glasbeno kuliso za več kot 8000 videoposnetkov na tem družbenem omrežju. S takojšnjim guglanjem smo izvedeli, da naj bi pesem nastala s pomočjo umetne inteligence, portal Fanpage pa je poročal, da so jo že umaknili s platforme Spotify, kjer je včeraj sicer bila na voljo. Njen avtor je nek Rdstw, med producenti je najbrž namišljeni »Roberto Ducini«, pesem spremlja ravno tako z umetno inteligenco ustvarjena fotografija Benita Mussolinija v namišljeni vojaški uniformi. Priznam, da je bila zgroženost velika, naslednje vprašanje ali bolje upanje pa je bilo, da ne gre za voz oziroma skupino iz zamejstva. K sreči ni bilo tako, saj je šlo za voz iz furlanskega kraja Treppo Grande. Rahlo sem si oddahnil, jeza oziroma razočaranje pa sta seveda ostala.

Ob zgroženosti podpisanega in še nekaterih lahko kot očividec potrdim, da niso bili vsi tako zgroženi. Nekateri so izpostavili neke vrste satiro, ironijo, slišali smo razlago: »Saj je vendar pust«, v slogu italijanskega reka »A Carnevale ogni scherzo vale«.

Marsikdo je minimiziral, omenjanje Benita Mussolinija in torej fašizma pa skoraj normaliziral. Gotovo bo tudi skupina iz kraja Treppo Grande imela kak izgovor za pesem. Nemogoče bi bilo pričakovati, da bi organizator sprevoda bdel nad njenim predvajanjem. Ravno tako ne morejo nadzorovati nenašemljenih ljudi med publiko, ki so ob mimohodu voza na glas peli »Tutti insieme viva il duce«. In to za nameček pred Trgovskim domom na Verdijevem korzu. To je najbrž že nekoliko manj »dišalo po pustu«.

Sicer je zdaj težko utemeljevati ljudem, da je vsaj »neokusno« peti »viva il duce« na ulicah mesta, v katerem je Benito Mussolini navsezadnje še vedno častni občan. Spomin je v nedeljo namreč takoj romal na november 2024, ko si goriški mestni svetniki niso upali odvzeti častnega občanstva Benitu Mussoliniju, pa čeprav je bila priložnost, ki jo je ponujala Evropska prestolnica kulture skupaj z Novo Gorico, ko so nam polnili ušesa z brezmejnostjo, skupno prihodnostjo in sodelovanjem med Italijani in Slovenci, edinstvena. Tudi ob tej zamujeni priložnosti je, tako kot v nedeljo med pustnim sprevodom, marsikdo simbolno gesto odvzema častnega občanstva minimiziral ali se je glede te teme vzdržal. Tedaj pust zagotovo ni mogel biti izgovor.