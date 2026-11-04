IGRE NA SREČO: Pozabljivka iz Palače Chigi

»Zgroženi smo nad vlado, ki unovčuje zelo resno bolezen, kot je odvisnost od iger na srečo, ki skoraj dva milijona Italijanov pahne v obup. Renzi bi moral pojasniti razlog za to sramotno podkupnino, plačano igralniškim lobijem.«

Tako je pred dobrimi enajstimi leti, oktobra 2015, s sedežev desničarske opozicije v italijanskem parlamentu proti levosredinski vladi Mattea Renzija rohnela vodja Bratov Italije Giorgia Meloni. Ogorčena je bila, ker so igre na srečo tisto leto poskočile na več kot 88 milijard evrov.

Avgusta 2022 je ponovila: »Bratje Italije imajo glede iger na srečo vedno isto stališče: v tem posebnem trenutku, ko se revščina in obup širita, obstaja velika nevarnost, da se ljudje zatečejo v objem hazarda.«

Trinajst mesecev pozneje, septembra 2022, je ona zasedla najvišji stolček v Palači Chigi. Pričakovati je bilo, da se bo z vso vnemo lotila »zelo resne bolezni, kot je odvisnost od iger na srečo,« a kaj, ko ji je »narava« premešala štrene.

Maja 2023, sedem mesecev po tem, ko je postala prva predsednica italijanske vlade, je poplava hudo prizadela Emilijo - Romanjo in povzročila večmilijardno škodo. Vlada je takoj ukrepala, da bi oškodovanemu prebivalstvu priskočila na pomoč.

Kako?

Z novim žrebanjem iger na srečo SuperEnalotto in Lotto. Dotedanjim trem žrebanjem tedensko (ob torkih, četrtkih in sobotah) je bilo (7. julija 2023) dodano še četrto žrebanje, ob petkih. S prihodki iz tega dodatnega žreba naj bi pomagali pri kritju stroškov za obnovo prizadetih območij.

Dodatno četrto žrebanje bi moralo biti le začasno: konec leta 2023 bi ga morali ukiniti. Tako je bilo prvotno predvideno. Nato so ga podaljšali za celo leto 2024, leto pozneje je postalo s finančnim zakonom dokončno, a ni bilo več vezano na »pomoč poplavljenim krajem v Emiliji - Romanji.«

Decembra lani je finančni zakon predsednice vlade Giorgie Meloni uvedel novo igro na srečo. Win for Italia Team je bila lepo poimenovana v jeziku, skreganim z Dantejevim. Loterija naj bi služila za financiranje italijanskega športa, so jo upravičili desnosredinci. Obenem je bila ustanovljena še dodatna igra na srečo, Fai3 Fai4, nekakšna instant loterija z žrebanjem vsakih pet minut za skupnih 216 žrebanj dnevno (ali 78.840 letno!!!).

Vse kaže, da se je desnosredinska vlada predsednice Meloni kar zaljubila v igre na srečo. Sicer si ni mogoče razlagati uvedbe dodatnega, petega tedenskega žrebanja SuperEnalotta in Lotta, predvidenega v novem finančnem zakonu. Tako bo – po izračunih izvedencev za državne račune - državna blagajna prihodnje leto od teh dveh iger na srečo unovčila nečednih 30,5 milijona evrov (15,7 milijona od Lotta, 14,8 milijona od SuperEnalotta), leta 2028 pa skupno 43,1 milijona evrov. Dodatnih 188 milijonov evrov naj bi navrgla igra na srečo Podrgni in zmagaj (Gratta&Vinci). Zanimiv je tudi drug izsledek v »tehničnem poročilu« o prihodkih s področja iger na srečo. Ti naj bi narasli za 30 odstotkov. Toliko naj bi Italijani več zaigrali v prihodnjem letu.

Ob takih podatkih postajajo besede Giorgie Meloni iz avgusta 2022 nadvse aktualne: »V tem posebnem trenutku, ko se revščina in obup širita, obstaja velika nevarnost, da se ljudje zatečejo v objem hazarda.« Tudi zato, ker je medtem skupna vrednost denarja, »vloženega« v igre na srečo, skokovito narasla.

V prvem poročilu o javnem igralniškem sektorju za leto 2025 »objavljenem v skladu s členom 23, odstavkom 1, zakonskega odloka št. 41 z dne 25. marca 2024« piše, da so »prihodki od iger na srečo v Italiji leta 2025 znašali 165,3 milijarde evrov«.

Skoraj dvakrat toliko kot deset let prej – takrat so znašali 88 milijard evrov -, ko je v Palači Chigi sedel Matteo Renzi

Letos poteka sto let, odkar so na pokopališču v Turinu našli moškega brez dokumentov in brez spomina. Zaprli so ga v psihiatrično bolnišnico, po kateri je dobil ime »lo smemorato di Collegno« (pozabljivec iz Collegna). Sergio Corbucci je leta 1962 posnel po njem istoimenski film, Totò je bil njegov protagonist.

Odkar je postala predsednica vlade, je Giorgia Meloni – tako kažejo objavljeni podatki o igrah ha srečo – popolnoma pozabila na besede zgroženosti, izrečene leta 2015 na Renzijev račun. Sedaj bi morala ona »pojasniti razlog za to sramotno podkupnino, plačano igralniškim lobijem«. Doslej ni o tem izrekla niti besedice. Očitno ji je spomin ponagajal.

Ko bodo čez leta posneli film o skokovitem porastu hazardnih iger v Italiji v času njene vlade, bo imel režiser z naslovom lahko nalogo. Kar na dlani je: Pozabljivka iz Palače Chigi. V glavni vlogi: Giorgia Meloni.