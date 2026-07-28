KOROŠKI FOKUS: Peršman na kulturnem področju

Včeraj je minilo natanko eno leto od policijske racije na Peršmanovi domačiji v Podpeci pri Železni Kapli na avstrijskem Koroškem, ki je močno odmevala v slovenskem prostoru, saj je bila ne le kršitev nedotakljivosti osrednjega spominskega kraja koroških Slovencev, ki spominja na odpor proti nacizmu, temveč tudi napad na slovensko manjšino kot narodno skupnost. Posebna komisija strokovnjakov pri ministrstvu za notranje zadeve na Dunaju, v kateri so sodelovali tudi predstavniki koroških Slovencev, je kar hitro potrdila prvotne ocene, da je bil policijski poseg v veliki meri nezakonit in nesorazmeren.

Čeprav je komisija v svojem poročilu konkretno imenovala glavne akterje policijske akcije in je državno tožilstvo v Gradcu že jeseni 2025 začelo preiskavo proti trem osebam, osumljenim zlorabe položaja, je incident tudi po letu dni še vedno brez posledic. Postopek proti trojici osumljenih zlorabe položaja še vedno ni končan. Velikovški okrajni glavar, ki je bil na kraju incidenta in bi policijsko akcijo glede na svoje pristojnosti lahko ustavil, tako kot tudi uradnik Zveznega urada za priseljevanje in azil, sta še vedno na funkcijah, vodja policijske racije pa – začasno – opravlja svojo službo na drugem delovnem mestu. Edini pozitiven premik doslej je odziv notranjega ministrstva na priporočilo komisije po boljšem izobraževanju policistov oz. potrebi po večji občutljivosti pri posredovanju na spominskih območjih ter zaščita muzejskega delovanja pri Peršmanu. Na začetku julija je muzej prvič gostil seminar za dijake Izobraževalnega centra policijske akademije (SIAK) v Krivi Vrbi ob Vrbskem jezeru, ki naj bi mu sledili še drugi.

Medtem ko je slovenska manjšina soočena z dejstvom, da politika očitno ni pripravljena sprejeti nujno potrebne odločitve in še naprej zavlačuje postopek, se v senci incidenta pred letom dni Peršman dogaja tudi na kulturnem področju. Gre za kulturni festival Acoustic Lakeside, ki ga prirejajo mladi angažirani koroški Slovenci ob Ženškem jezeru (okraj Velikovec). Finančna policija je tu po raciji leta 2023 trdila, da je bilo nezakonito zaposlenih skoraj dvesto prostovoljcev, društvu pa je grozila globa v višini približno 140.000 evrov. Postopek se vleče že tretje leto.

Odvetnik društva Acoustic Lakeside Rudi Vouk se je v zadevi pritožil pri koroškem deželnem upravnem sodišču in bil dokaj uspešen. Deželno upravno sodišče je lani najprej vzorčno zaslišalo štirinajst od skupaj 192 članov društva in v dveh primerih pritrdilo očitkom finančne policije, v preostalih pa sledilo argumentom odvetnika, češ da so člani društva na festivalu leta 2023 prostovoljno, torej brez plačila, in iz idealističnih razlogov pomagali pri izvedbi prireditve. Za to tudi niso bili prijavljeni v sistem socialnega zavarovanja. Finančna policija je nato vložila revizijo pri upravnem sodišču na Dunaju in bila neuspešna. Najvišje sodišče je revizijo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo odločitev deželnega upravnega sodišča. Odločitev za prvih štirinajst primerov je postala pravnomočna!

Društvo to vidi kot pomemben vmesni uspeh in upa, da bo sodba vplivala tudi na nadaljnje postopke. Doslej je bilo zaslišanih že 93 članov, 85 pa jih bo treba še zaslišati. Medtem je deželno upravno sodišče pretekli teden potrdilo še nekaj nadaljnjih primerov društva Acoustic Lakeside.

Toda tudi najnovejša sodba deželnega sodišča finančne policije očitno ni prepričala, tako da zadevo žene še naprej – z deloma novo argumentacijo. Zdaj naj bi trdila, da prostovoljci sploh niso člani društva, čeprav je društvo od začetka delovalo tako, da je posameznik postal član s podpisom pristopne izjave, nato pa ga je član odbora vpisal kot člana in je bilo s tem članstvo vzpostavljeno, razlaga odvetnik Rudi Vouk. Ta nadaljevanje postopka finančne policije ocenjuje celo kot prekoračitev njenih pooblastil in še naprej upa, da bi se »Peršman na kulturnem področju« čim prej končal.

Letošnji festival Acoustic Lakeside od 16. do 18. julija je bil vse dni razprodan in velik kulturni uspeh. Tokratni antifašistični tabor pa bo zaradi velikega odziva, ki se na napoveduje, iz logističnih razlogov potekal od 1. do 6. septembra ob Zablaškem jezeru v občini Škocjan in ne pri Peršmanu v Podpeci. Seveda pa bodo udeleženci med taborom obiskali tudi Peršmanovo domačijo z muzejem, so zagotovili organizatorji antifašističnega tabora.