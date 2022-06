KOŠARKA: Šport spet dokazuje povezovalno moč

Športni dvoboji med Italijo in Slovenijo v Trstu vedno razvnamejo strasti in dvignejo temperaturo. Na srečo političnega stopnjevanja napetosti pred jutrišnjim dvobojem (še) ni bilo in upamo, da ga tudi ne bo. Prepričani smo, da ne bomo videli neokusnih prizorov iz leta 2002, ko sta na tržaškem Roccu prijateljsko tekmo odigrali italijanska in slovenska nogometna izbrana vrsta. Že pred tekmo so se navijači obeh taborov spopadli s policijo. Sledili so žvižgi ob predvajanju obeh himen in še bi lahko naštevali. Tokrat verjamemo, da bo drugače, saj sta od tiste tekme šli mimo že dve desetletji in etnične strasti so se v mestu ob zalivu močno umirile, čeprav delček tržaške politične strukture še vedno bije na nacionalistično plat zvona.

Jutrišnji košarkarski prijateljski dvoboj med Slovenci in “azzurri” je skorajda razprodan. Na voljo je še peščica vstopnic. Za izjemno zanimanje med ljubitelji košarke in športa sta poskrbela predvsem slovenska NBA zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić. Pa tudi novi italijanski selektor, Tržačan Gianmarco Pozzecco. Čeprav je kazalo, da Dončića zaradi zelo strogih pravil severno-ameriške košarkarske lige na parketu ne bo in naj bi se reprezentanci pridružil šele 27. junija, pa se je - tudi na veselje številnih ljubiteljev košarke - zgodil nepričakovan preobrat. Luka Dončić je včeraj že prvič treniral s soigralci. Tudi Goran Dragić naj bi stopil na igrišče, saj bo zanj kvalifikacijska tekma proti Hrvaški priložnost za uradno slovo in reprezentančno upokojitev.

Slovenska narodna skupnost na Tržaškem je tokrat do potankosti odigrala svojo povezovalno vlogo. Slovenci v Italiji smo bili most v pravem pomenu besede. Največ zaslug imata pri organizaciji tekme menedžer Boris Vitez in košarkarski klub Jadran. Vitez je prižgal iskrico in prepričal tako italijansko kot slovensko košarkarsko zvezo, da je tržaški Allianz Dome pravo prizorišče za vrhunsko prijateljsko tekmo, ki bo pravi športni praznik.