KRIZNO KOMUNICIRANJE: Ne le »kaj«, tudi »kako«

Vedno, v kriznih razmerah pa toliko bolj, je poleg vsebine nekega sporočila pomemben tudi način, kako informacije posredujemo. V zadnjih dneh, ko so v številnih državah napovedali vnovično zaostritev protikoronavirusnih ukrepov, smo imeli priložnost opazovati različne načine kriznega komuniciranja.

V sredo so tako Francozi kot Nemci izvedeli, kaj se jim piše v bližnji prihodnosti. Ukrepi so primerljivi tistim, ki jih doživljamo na lastni koži.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal novo zaustavitev javnega življenja, ki je stopila v veljavo včeraj. A še pred tem je nazorno, brez ovinkarjenja spregovoril o zaskrbljujočih razsežnostih drugega vala koronavirusne epidemije in tako dal vedeti, zakaj in kako so odločevalci sklenili ta boleč korak. V grobem je predstavil srž ukrepov, podrobnosti pa prepustil strokovnjakom.

Podobno v Nemčiji. Pred kamere je stopila kanclerka Angela Merkel. »Preden se spustim v podrobnosti, vam bi želela opisati, zakaj je trenutna pandemična situacija tako resna,« je dejala. Ko je to storila, je napovedala lockdown, v veljavo bo stopil v ponedeljek. Kot francoski kolega je sežeto orisala, kaj bo dovoljeno in kaj ne, ni pa secirala predpisov.

Macron in Merkel sta ubrala podobno strategijo: poostritev ukrepov sta napovedala nekaj dni vnaprej. To je ljudem omogočilo, da se na ukrepe ustrezno pripravijo, tako s psihološkega kot s čisto logističnega vidika.

Italijanski premier Giuseppe Conte pa je za govorniški pult stopil prejšnjo nedeljo. O tem, kaj bo predsednik vlade napovedal, se je pisalo in bralo že več dni, a vseeno: Italija je cel vikend čakala na njegov nagovor – ne najbolj prijeten občutek, sploh ob koncu tedna ... Naposled je Conte ukrepe napovedal le nekaj ur pred tem, ko so stopili v veljavo. Po krajšem uvodu se je spustil v podrobno navajanje vseh omejitev, govoril je celo o tem, koliko ljudi bo lahko v lokalu sedelo za isto mizo. Skoraj dobesedno je prebral uredbo, spisano v birokratski latovščini, kakršno Italiji zavida cel svet. (Ha-ha.)

O ravni kriznega komuniciranja v Sloveniji pa ... ni vredno zgubljati besed. Lahko se samo vprašamo, v katerem priročniku za učinkovito sporočanje so naleteli na frazo »Uživajte, dokler lahko« ...