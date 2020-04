MANJŠINA: Na šolskem planetu

Šola daje večkrat vtis, da je svet zase, do katerega imajo – do določene mere razumljivo – dostop samo tisti odrasli, ki ta planet obiskujejo po poklicni (šolsko osebje) ali družinski (starši in sorodniki šoloobveznih otrok) poti. Marsikdaj smo imeli tudi občutek, da šolstvo ni prioriteta Slovencev v Italiji.

Ampak šola je, čeprav se tega verjetno ne zavedamo dovolj, eno tistih lepil, ki nas delajo skupnost. Ob zaprtju šol in ukinitvi kulturne dejavnosti smo začutili, da je naša skupnost krhka in ranljiva, je na včerajšnji spletni predstavitvi portala www.digitalnasola.it dejala Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, dolgoletna učiteljica in ravnateljica. Ustanovitev portala, ki bo na enem mestu združil vse, kar lahko koristi prebivalcem zamejskega šolskega planeta, je zato razveseljiva. Zadetek v črno, je dejala predsednica in zagotovila podporo tudi Sveta slovenskih organizacij. Projekt politično podporo resnici na ljubo potrebuje. Dobra volja šolnikov, finančna sredstva ZKB in strokovnost podjetnikov niso dovolj, je bil jasen informatik in podpredsednik SDGZ Marko Petelin: krovni organizaciji naj pritisneta na deželno upravo, da vsem, tudi prebivalcem bolj odmaknjenih krajev, zagotovi dostop do spletnega omrežja.

Novi portal je – vsaj na papirju, pardon, na spletu – odličen primer sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem. In dokaz, da je mogoče z voljo, občutkom za skupno dobro in ustreznimi strokovnimi kompetencami v nekaj dneh udejanjiti mali čudež. V prepričanju, da izredne razmere zahtevajo izredne ukrepe: pošiljanje domačih nalog po elektronski pošti lahko za nekaj dni res nadomesti pouk, didaktika na daljavo pa je nekaj drugega.

Zato morajo biti vsi na šolskem planetu zanjo usposobljeni. Nenazadnje tudi zato, ker otroci potrebujejo živ stik – čeprav le preko ekrana – in občutek, da so del skupine in širše skupnosti, je bilo slišati včeraj.

Z novim portalom ta skupnost ponuja roko vsem prebivalcem našega šolskega planeta. Ta večkrat utesnjujoča in zamejena skupnost združuje moči, da bi bili njeni otroci vsi enaki, z isto pravico do vstopa v digitalni svet.

Sporočilo v velikonočnem duhu, ki segreje srce tudi onim, ki ne obiskujejo verouka.