»Evropska prestolnica kulture je oprijemljiv dokaz, da Evropa ni abstrakten pojem, temveč živ proces, ki se uresničuje na ozemljih, v mestih in skupnostih - in ponuja realne instrumente in možnosti za sodelovanje in sožitje.« Tako je v svojem pozdravu na rimskem srečanju povedal slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar. »GO! 2025 ni bila le Evropska prestolnica kulture, a bila je izbira - politična, družbena, kulturna in simbolična,« je poudaril. Longar je ocenil, da so slovensko-italijanski odnosi »vse bolj intenzivni, dinamični in obetavni«.

Gospodarske izmenjave še naprej rastejo, v letu 2025 so dosegle prag desetih milijard evrov, kar je dokaz solidnosti in komplementarnosti gospodarstev dveh držav, je dejal. »Ob ekonomskih rezultatih ne moremo mimo dosežkov z izrazitim simboličnim in kulturnim pomenom. Primer tega je vrnitev oltarne slike Vittoreja Carpaccia v piransko cerkev. Ta gesta priča o spoštovanju, dialogu in skupni pozornosti za zgodovinsko dediščino, ki jo naši državi delita. Iz te pozitivne klime se je rodila tudi pobuda za prvo Evropsko prestolnico čezmejne kulture, ki sta jo uresničili sosedi, Nova Gorica in Gorica.« Veleposlanik je še opozoril: »GO! 2025 je obrnil na glavo pomen meje: meja ni več pregrada, je prostor priložnosti. GO! 2025 predstavlja konkretno Evropo ...«