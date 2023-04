MEDVEDI: Kot če bi jih v Sloveniji ne bilo dovolj

Ker ima večina medvedov, ki naseljujejo Trentinsko, slovenske »korenine«, bo Italija Slovenijo zaprosila, naj sprejme nekaj kosmatincev, za katere oblasti ocenjujejo, da jih je v trentinskih gozdovih preveč. Italijanska vlada bi tako želela izpolniti cilj, ki predvideva zmanjšanje medvedje populacije za 70 primerkov, minister za okolje Gilberto Pichetto Fratin pa je po petkovem srečanju s predsednikom avtonomne pokrajine Trento Mauriziom Fugattijem in okoljevarstveniki dejal, da bo za sprejem nekaj medvedov zaprosil Ljubljano.

V Italiji se je razprava o sobivanju z medvedi razplamtela, potem ko je medvedka JJ4, ki bi jo omenjeni Fugatti najraje odstrelil, do smrti napadla 26-letnega Andreo Papija. Zaradi tega je premestitev kakih 70 medvedov (od skupno 120) v tujino prva želja italijanske vlade, ki bo zato zaprosila za pomoč druge države. »Zaprosili bomo tudi Slovenijo, medvedi so prišli od tam,« je napovedal Pichetto Fratin, ki očitno ni seznanjen z razmerami v Sloveniji. Ministrstvo za naravne vire in prostor je namreč pred kratkim izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem iz narave 230 rjavih medvedov, saj njihovo populacijo želijo s trenutnih 1100 v prihodnjih letih zmanjšati na 800. Naj tudi dodamo, da v Sloveniji v povprečju živi 5,4 medveda na 100 kvadratnih kilometrov, na Trentinskem pa 1,93. Za nameček je Slovenija tudi gosteje naseljena z ljudmi (10.398 prebivalcev na 100 kvadratnih kilometrov, na Trentinskem pa znaša razmerje 8671 ljudi na 100 kvadratnih km). Najbrž bi bilo bolje, ko bi Italija zaprosila za pomoč kako drugo državo.