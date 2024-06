MIGRACIJE: Odvračanje pogleda je itak najlažje

»Natisnili smo dosti kopij poročila. Tudi pripadniki oddelka Digos lahko vzamejo nekaj izvodov in jih nesejo kolegom.« Ta ironičen komentar je bilo slišati med predstavitvijo poročila Vite Abbandonate, ki so ga napisali humanitarci o migrantih, ki pridejo v Trst po kalvariji balkanske poti. Ironija je sicer skrivala grenak priokus. Policista oddelka Digos, ki prisostvujeta novinarski konferenci humanitarcev, nista prav običajen pojav. Poslanstvo tega oddelka je sicer široko, formalno je bila njuna prisotnost umestna. Policisti na nesporni, četudi upravičeno kritični konferenci pa so izraz italijanskega zeitgeista. V državi, kjer se »rešitve« za sprejemanje migrantov iščejo prepozno, kjer je govor o invazijah in se nabirajo politične točke z napadi na migrante in humanitarce, kjer so migranti pomembni za gospodarstvo, a najraje na črno, nas ne bi smelo nič presenetiti. V vsem tem je itak najlažje, da prenesemo breme sočutja na ramena idealistov. Dobrosrčnih ljudi, ki jih ožigosamo kot magnete migracij in katerim zasegamo ladje. Kdor zlorablja upravičeno človeško željo po boljšem življenju, bi od takšne konference verjetno odnesel več kot policisti.