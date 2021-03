MIGRANTI: Tihotapci pomoči

Tržačani so v zadnjih dneh v italijanskih in tudi tujih medijih zasloveli kot domnevni tihotapci migrantov. Najprej je tržaško stanovanje Gian Andree Franchija in Lorene Fornasir ob zori preiskala policija, ker se je 84-letni prostovoljec in »duša« organizacije Linea d’ombra, ki nudi pomoč beguncem na balkanski poti, znašel na seznamu preiskovanih oseb v okviru širše preiskave, ki zadeva pretežno kurdske priseljence in tihotapce.

Le nekaj dni zatem je bil podobnega tretmaja deležen nekdanji deželni svetnik Alessandro Metz, in sicer v okviru druge preiskave, ki zadeva ladjo Mare Jonio. To je ena izmed ladij nevladnih organizacij, ki v Sredozemlju rešujejo migrante, v vlogi lastnika pa jo zastopa ravno Tržačan. Sicilsko tožilstvo zatrjuje, da je ladja septembra lani z drugega plovila proti plačilu vkrcala skupino migrantov, ki so sredi morja dalj časa čakali na koga, ki bi jih vendar spravil na kopno.

Preiskave, katerih podrobnosti poznajo preiskovalci in v naslednji fazi osumljenci, je težko komentirati. Primer ladje Mare Jonio se zdi tudi nekoliko bolj zapleten, ker je v središču preiskave družba z več donatorji, katere vlogo bo v tej zadevi pač razčistilo sodstvo. Primer priletnega tržaškega prostovoljca, ki je v Trstu pred časom gostil iransko družino in ji po lastnih besedah pomagal dvigniti denar, poslan preko sistema Western Union, nato pa jim kupil vozovnico za vlak, pa precej bode v oči.

Težko bi si predstavljali, da bi Franchi zaradi tega postal kriminalec, prej bi ga opisali kot dobrosrčnega dedka.

Dejstvo je, da zna biti pomoč beguncem nevarna zadeva. Začasno sporočilo te zgodbe, ki še nima epiloga, je, da lahko človek v dobri veri pomaga sočloveku, mu skuša zaceliti rane, ki so se na dolgi in mučni poti nabrale tako na telesu kot v duhu, in pri tem izpade kot nevaren prestopnik.

Ni pa sam: včeraj so somišljeniki zbrali dobrih 400 podpisov, s katerimi se sami obtožujejo, da so pomagali migrantom.

Če pomoč izhaja iz pristne solidarnosti in nima ekonomskega interesa, ni vredna niti graje niti nagrade: je zgolj človeška.