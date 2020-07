NARODNI DOM: Privlačen naj bo

Narodni dom v Trstu predstavlja za Slovence edinstveno priložnost, za katero velja seveda napeti vse sile. Po slovesnem podpisu dogovora ob stoletnici požiga ni dano vedeti, kdaj bo palača dejansko na voljo, gotovo pa je nujno takoj temeljito premisliti, kaj naj v njej zaživi – in kaj ne.

O tem se soudeleženi akterji pogovarjajo in Slovenski raziskovalni inštitut je izvedel raziskavo, ki bo osnova za načrtovanje prihodnosti te nepremičnine. Veliko je sicer še nedorečenega. Že res, da se o vračanju Narodnega doma že dolgo govori, pospešitev postopka z dogovorom Alfano - Erjavec, ki je mejnik postavil prav v leto 2020, pa je pred leti manjšino precej iznenadila.

Potem sta krovni organizaciji s skupnimi prizadevanji uspešno pripravili teren za to, kar se je zgodilo 13. julija letos, ko se je simbolično začelo novo poglavje.

Kot skupnost se sicer zlahka pritožujemo, da nas Italijani zanemarjajo, da naša prisotnost ne prihaja do izraza, da nam država ne prisluhne. Kot člani manjšine naj bi bili mi za določene zadeve bolj občutljivi.

Včasih pa nismo nič boljši. Za manjše skupnosti, ki bi morale biti naši naravni sogovorniki, nimamo vedno dovolj posluha. Ker smo mi večji. Hrvatov, ki so pred 100 leti prav tako bili dejavni v Narodnem domu, na primer še nismo resno vključili v pogovore.

Pri določanju vsebin bodo potrebne vizije. Narodni dom je velik, prostor v njem pa ni neomejen: vanj se ne da strpati vsega. Vsem željam se morda ne bo dalo ugoditi. Predvsem pa mora postati jasno, kaj naj ta stavba predstavlja. Če bo to »trdnjavica slovenstva« ali »geto«, na kar je v intervjuju za naš dnevnik opozoril Milan Bufon, bo primerljiva lepo okrašeni stari in zaprti skrinji, v katero doma spravljamo najbolj dragocene prte in noše, zapuščino babic in dedkov, katere enkrat na leto povlečemo na dan, da bi jih uporabili ob posebni priložnosti.

Če se pa odločimo, da bo to stavba odprtega značaja, sodobna in zanimiva tako za someščane kot za turiste in turistične vodnike, potem zahteva načrtovanje večji miselni napor, ki pa lahko prinese lep rezultat. Narodni dom lahko postane sedež množice ustanov in društev ali pa (tudi) privlačno središče mednarodnega duha. To je stvar izbire.