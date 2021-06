(NE)ODLOČENOST: Obračanje po vetru ...

Športno so »azzurri« prava ekipa. Na igrišču delujejo enotno. Tega nihče ne dvomi. Vsi, vsaj tako so izjavili italijanski nogometaši, so tudi proti rasizmu. Razdeljeni in zelo neodločeni pa so glede klečanja. Na tekmi proti Walesu so v podporo protirasističnemu gibanju Black Livess Matter (Črna življenja štejejo) pokleknili le Belotti, Bernardeschi, Emerson, Pessina in Toloi. Na tekmi proti Avstriji je le kako uro pred začetkom dvoboja kapetan Giorgio Chiellini izjavil, »da ne bodo pokleknili, ampak da se bodo proti rasizmu borili na druge načine«. Dan kasneje, pred tekmo Belgija - Portugalska, so pokleknili nogometaši obeh reprezentanc. Italija bo v petek igrala proti Belgiji in kot kaže, se bo prilagodila nasprotniku. To se pravi, da naj bi pokleknili vsi »azzurri«. Odločitev Italijanov, kot pač zapiha veter, je - ne samo na Apeninskem polotoku - naletela na cel kup kritik in tudi posmehovanj. »Azzurri« se niso izkazali. A kriva je tudi (in predvsem) državna nogometna zveza FIGC, ki je »vroč kostanj« pomolila v roke nogometašem, čeprav bi morali ti skrbeti zgolj za brcanje žoge. Predsednik FIGC Gabriele Gravina je nezrelo in nespretno molčal, kar je vse prej kot elegantno. Pravzaprav je sramotno.

V določenih trenutkih se je treba odločiti in stopiti na eden izmed dveh bregov. Ali v družbo s Hrvati, ki so javno in odločno izjavili, da ne bodo pokleknili. Ali pa z Lukakujem in soigralci (na fotografiji ANSA), ki so koherentno klečali pred vsako tekmo.