NOGOMET: Nove trenerske in brazilske nogometne sanje

Med najbolj odmevnimi nogometnimi novicami zadnjih dni je ena, ki ni strogo nogometna, a je, predvsem za mojo generacijo, izrednega pomena. Po letu čakanja in prisilnega odmora, se je vrnila simulacijska videoigra Football Manager. Lani namreč vsakoletna edicija ni izšla zaradi tehnoloških problemov.

Dve leti po tem, ko so v eter poslali Football Manager 2024, je izšel Football Manager 2026 in vsi smo lahko spet trenerji. Prve ocene različice za računalnik so sicer kajpak slabe, skok v prihodnost z boljšo grafiko se ni obrestoval. Podpisani se sicer v trenerskem (neplačanem) poklicu preizkuša na tablici, kjer so spremembe manjše kot na računalnikih, zato lahko stežka podam oceno o - pomembnejši - različici. Simulacijski program - »nerdovski« pandan verjetno še slavnejši videoigri Fifa - se je vsaj nekoliko prilagodil časom tudi iz vsebinskega vidika. Prvič se lahko preizkusimo v svetu ženskega nogometa.

V dneh, ko je Luciano Spalletti prevzel trenersko mesto turinskega Juventusa, sem ga, v drugem svetu, tudi jaz. O padcu italijanskega nogometnega velikana ne bom pisal na dolgo, ker za to ne premorem dovolj objektivnosti. Nekje sem prebral komentar, ki je Juventus primerjal z angleškim Manchester Unitedom. Kriza Juventusa ni (še) tako dolgotrajna, res pa je, da vlada v Turinu kaos. Včeraj je bil spet govor, kot že večkrat v zadnjih enajstih letih, o morebitnem povratku Antonia Conteja k Juventusu. Bomo videli, a zaenkrat mi dajejo več zadoščenja manjše in večje nogometne pravljice (Bologna, Sunderland, v določeni meri tudi spet Brentford).

Ob rutinskem brskanju med rezultati brazilskega nogometnega prvenstva Brasileirão sem opazil, da je Kaio Jorge eden od dveh najboljših strelcev, z zaenkrat 17 goli. Se ga spomnite? Prav on je eden od (negativnih) simbolov zadnjih sezon Juventusa. Veliki up, ki se je pridružil Juventusu, potem pa (nogometno) podlegel poškodbam. Leto pri Frosinoneju tudi ni bilo uspešno, zato je odšel k Cruzeiru, ekipi potomcev Italijanov v Belo Horizonteju, prestolnici Minas Geraisa. Recimo, da je tamkajšnji zrak boljši od italijanskega. Iz lastnih izkušenj lahko zagotovim, da imajo zelo dobre sire, ki pomagajo morda tudi pri igranju nogometa.

Pa še o Braziliji, na četrtem mestu se šest tekem pred koncem nahaja Mirassol. Ta ekipa je bila lani v drugi brazilski ligi, leta 2022 v tretji, leta 2020 pa še v četrti. Prvenstvo je bilo (kot vsakič) zelo nepredvidljivo, lanski prvak prvenstva in Libertadoresa Botafogo je šele na šestem mestu, Pelejevemu in Neymarjevemu Santosu spet preti izpad. »Moj« belo-horizontejevski Atletico Mineiro pa se bo z Lanusom pomeril v finalu pokala Sudamericana, latinskoameriški evropski ligi. Morda je tamkajšnji zrak boljši tudi za navijače. Navijača.