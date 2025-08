O MUSSOLINIJU: Narobe svet v Trstu in Gorici

Preklic častnega občanstva Benitu Mussoliniju v občini Feltre je bil (doslej) zadnji tovrstni primer. Letos, ob 80-letnici osvoboditve izpod nacifašizma, je bil najbolj odmeven preklic častnega občanstva Mussoliniju v občini Salò (26. februarja). Pred njo je to storila občina Legnano (18. februarja), po njej občine Casalecchio (28. februarja), Palazzolo sull’Oglio (24. marca), Lucca (31. marca), Prato (11. aprila), S. Clemente (24. aprila), Ozzano in S. Maria Hoè (25. aprila), Pertusio (28. aprila), Acri (10. maja), Riccione in Nettuno (21. maja), Anzio (27. maja), San Giovanni Rotondo (14. junija) in Carpi (11. julija).

Pomeni, da se želijo v občinah širom po Italiji, počasi, a vse bolj množično, otresti nelagodnega zgodovinskega bremena.

Trst in Gorica plujeta proti temu razbremenjevalnemu toku. V obeh mestih ostaja Benito Mussolini po več kot stoletju še vedno častni občan. Z majhno razliko: v Gorici so novembra lani vsaj razpravljali o morebitnem preklicu častnega občanstva »duceju« in predlog zavrnili s pretvezo, češ da gre za »zgodovinsko dejstvo« in da »zgodovine ni mogoče izbrisati«.

V Trstu, kar je znano, v občinskem svetu doslej sploh ni prišlo do podobne razprave. Pomeni, da ni nihče - osemdeset let po koncu druge svetovne vojne in 71 let po »vrnitvi Italije« - vložil zahteve po preklicu sramotnega častnega občanstva fašističnemu diktatorju.

»Primer Feltre« je presenetljiv. Prvič se je zgodilo, da je bil za preklic častnega občanstva Mussoliniju odločilen glas pripadnika Bratov Italije. Bi se kaj takega lahko zgodilo v Trstu ali v Gorici? Bi lahko eden od svetnikov Bratov Italije v tržaškem občinskem svetu - Marcello Medau, Gabriele Cinquepalmi, Caterina De Gavardo, Massimo Codarin, Elisa Lodi, Salvatore Porro ali poslanka Nicole Matteoni, ki odloča o vsem, kar se pri Bratih Italije dogaja v mestni skupščini - glasoval »proti Mussoliniju«? Fantapolitika! bi se glasil odgovor.

Podobno bi, poznavajoč jih, veljalo za goriške Brate Italije Claudio Beltrame, Grazio Bernot, Francesca Del Sordija, Chiaro Gatta in Alessia Zorzenona. Med njimi bi zaman iskali novodobnega Judeža, ki bi izdal »duceja«.

»Judež« iz občine Feltre, svetnik Bratov Italije Denis Zatta, je obrnil Mussoliniju hrbet, da bi desnosredinsko upravo »zaščitil pred obtožbo fašistične uprave,» kot je v Corriere del Veneto zapisala Alissa Claire Collavo. V Gorici 11. novembra lani ni imel nihče od svetnikov Bratov Italije, pa tudi nihče od prisotnih svetnikov drugih desnosredinskih strank v občinskem svetu, tolikšnega čuta odgovornosti.

Pa vendar, primer iz občine Carpi vliva nekaj upanja. V tej občini v pokrajini Modena so pred tremi leti glasovali za preklic častnega občanstva Mussoliniju, a sklep je bil zaradi enega manjkajočega glasu zavrnjen. Občino je takrat vodil župan iz vrst Demokratske stranke Alberto Belelli. 11. julija je bil vnovičen tovrstni sklep odobren. Predložil ga je novi župan Michele De Rosa iz vrst stranke Naprej, Italija.

Narobe svet, bi temu rekli.

Da, tisti v Trstu in Gorici, kjer Mussolini ostaja častni občan.