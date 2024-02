ODBOJKA: Trst ima problem(e)

Entuziazem odbojkarskih veljakov je bil po vikendu vrhunske odbojke v Trstu na višku. Kar je bilo navsezadnje pričakovano in pravilno, saj je bil PalaTrieste zapolnjen, v nedeljo razprodan. In že so misli nekaterih ušle k (ponavljajočim se) željam po odbojkarski (ženski?) prvoligaški ekipi, češ da ima mesto potencial, primerno dvorano in tudi velik bazen potencialnih navijačev (ali bolje gledalcev).

In tu se začenjajo pomisleki. Začnimo pri publiki. Zapolnjenost dvorane je bila dokaz, da je bila dežela lačna takega dogodka. Nalašč tu ne govorimo o »tržaški« lakoti, ker je bil odziv precej širok, celo čezmejen. Skoraj 100 deželnih (!) odbojkarskih društev je odkupilo okrog 4500 cenejših vstopnic, zato je bilo na tribunah tudi veliko mladih. A jasno mora biti, da so bili le-ti povečini »enkratni uporabniki«. Med vikendom so bila nekatera prvenstva v FJK priložnostno prekinjena oziroma je bila zamenjava termina možna brez dodatnih stroškov. Take odzivnosti skratka sploh ni pričakovati na prvenstvenih tekmah, če bi v Trstu res kdaj gostili višjo ligo.

Ima Trst res pravi potencial, da bi gostil še eno višjepostavljeno ekipo? Na obeh novinarskih konferencah v Trstu pred odbojkarskim spektaklom je Mario Anzil, deželni odbornik za kulturo in šport, poudaril, kako se dežela FJK uvršča med tiste, ki v Italiji največ vlagajo v športno infrastrukturo. Vprašanje, ki bi mu morali zastaviti pa se glasi, kje ta vlaganja lahko opažajo tržaški odbojkarji. Igralci vseh generacij, ki s(m)o nastopali v uradnih prvenstvih, vemo povedati, v kakšnih pogojih se odbojka igra v Trstu. Prvenstvene tekme potekajo tudi v pravih »bunkerjih« (spomnimo, da kar 90 % vse športne dejavnosti v Trstu in okolici se izvaja v manjših šolskih telovadnicah), kjer gledalci nimajo vstopa. A je ta zgodba ob priložnosti ostala v predalu. Blišč spektakla v PalaTrieste je zaslepel bedo v mestu in okolici. In v teh razmerah govoriti o nebotičniku (višji ligi), ko nimaš temeljev, je nevšečno.

In tu smo nenazadnje tudi pri dvorani PalaTrieste, ki je po številu gledišč med večjimi v Italiji (14. na lestvici), po ocenah tudi primerna za take dogodke, a kaj, ko ji primanjkujejo parkirišča. Tudi okolica ne nudi dovolj velikih parkirnih kapacitet, zato so bili gledalci v soboto in v nedeljo res pred velikim izzivom. Organizatorji (ki so povečini lahko izkoristili podzemna parkirišča dvorane) niso ponudili rešitev in posredno dejali »Znajdi se.«

Trst ima problem(e).