PARITETNI ODBOR: Zamejska telenovela

Limonadnica in telenovela sta v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opisani s povsem enako razlago: televizijska nadaljevanka, navadno z velikim številom nadaljevanj, v kateri so izpostavljeni medosebni odnosi in pretirano čustveno doživljanje oseb.

Če iz definicije izpustimo pridevniško besedo »televizijska«, imamo zelo dober opis tega, kar se je doslej dogajalo z imenovanjem članov v Paritetni odbor.

Kaj je Paritetni odbor, zna povedati zelo malo ljudi. Večini bralcev so naloge tega organa verjetno enako jasne kot kvantna fizika.Zanimanje za delo tega odbora je izven trdega jedra krovnih organizacij in manjšinskih politikov minimalno.

In vendar Paritetni odbor ni nepomembna stvar. Je organ, ki mu državni zakon za zaščito slovenske manjšine nalaga več nalog pri pripravi ukrepov za ohranjanje slovenskega jezika v Furlaniji - Julijski krajini. Zato si moramo želeti, da se bodo novi člani tega organa čim prej sestali in začeli z delom. In da bo to delo tako opravljeno, da Paritetni odbor pri večini bralcev ne bo več oddaljen pojem, kot je kvantna teorija.

Izhodišče sicer ni dobro. V odboru bi po zakonu moralo sedeti deset Italijanov in deset Slovencev. Kdor je pisal zakon, si je verjetno predstavljal, da bo ta organ kraj srečevanja, spoznavanja in skupnega načrtovanja. Iz razlogov, ki jih do potankosti poznajo samo scenaristi te telenovele, je v novem Paritetnem odboru razmerje 14 : 6. Tisti izvorni namen – dialog med Italijani in Slovenci – je zvodenel. Če se malo pošalimo: slovenska manjšina ne premore nogometnega kluba, ki bi na igrišče poslal enajst Slovencev. V organ, kjer se pričakuje deset Slovencev, pa jih prerije kar 14.

Nespodbuden je tudi odnos italijanske strani, ki tako z vidika kvantitete kot kvalitete odboru ni namenila velike pozornosti.

No, limonadnica se je doslej odvila po teh nespodbudnih nadaljevanjih, pri čemer naj dodamo, da smo bralcem prihranili tista, v katerih so prekipevali egi in čustva.

Zdaj pa naj se, tako kot v tistih pravih telenovelah, zgodi nepričakovan zasuk in happy end. Predsednik bo izvoljen ob širokem soglasju, delo Paritetnega odbora pa bodo zaznamovali konkretni premiki za blagor slovenskega jezika v Italiji.