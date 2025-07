PERSPEKTIVE: Beneški poletni karneval

Benetke, Bezos, bés. Upam, da se bo javno mnenje odslej posvečalo drugim tematikam, ker je zadeva pritegnila še preveč pozornosti, ki bi jo sicer lahko preusmerili drugam, recimo v Gazo. Tej očitno precej priljubljeni temi bi se lahko tudi sama izognila, a kaj, ko v Benetkah živim že več let in čutim potrebo, da povem svoje v zaščito temu premalo razumljenemu in obenem prelepemu mestu, katerega lepota je tudi njegova obsodba k tihemu koncu.

Predlani sem kot študentka živela v stanovanju, v katerem so vse prostore, poleg kuhinje in stranišča, preoblikovali v skupna ležišča. Bilo nas je sedem, najemnina na osebo pa taka kot za celotno stanovanje v predmestju Trsta, Gorice ali Vidma. Po letu dni so nam lastniki stanovanja sporočili, da se moramo v mesecu dni odseliti, ker so ga namreč prodali. Danes je tam turistična lokacija. Izmed takratnih sostanovalcev sta dva zaradi obremenjujočih cen in življenjskih razmer odpotovala domov in se s tem odrekla tudi študiju, ena se je odločila za premor v tujini, dva sta se odločila za Mestre, dva pa sva ostala v Benetkah.

Lani so uvedli vstopnino za vse, ki mesto obiščejo, ne da bi v njem prespali. Ta je znašala pet evrov, letos pa se je povišala na deset. Na podlagi tega so lani zaslužili 2,2 milijona evrov. S tem zneskom je uprava vzpostavila nekaj novih povezav z »vaporettom«, v glavnem pa prenovila kar nekaj luksuznih palač v središču. Medtem pa smo bili v zavetišču za brezdomce vsak večer prisiljeni izbirati, kdo bo spal na cesti, ker stavba nima dovolj razpoložljivih mest in kljub neštetim spodbudam niti finančne podpore. Predeli mesta, v katerih prebivamo tisti, ki nad Benetkami še nismo obupali, so zanemarjeni in nikakor ne na obzorju lokalne uprave, ki domačine vidi kot oviro, saj ne prinašamo bogastva.

Gre za sistemske in torej namerne odločitve, ki bogastvo vlagajo v dodatno bogastvo, da bi še dodatno obogatelo. Vendar to, da so Benetke bogata turistična prestolnica, nikakor ne sme opravičiti zanemarjanja pravic njenih prebivalcev, kar se sicer dogaja že dlje časa in je vrhunec doseglo ob poroki leta.

Med epidemijo so fotografije o skoraj prozorni vodi beneških kanalov preplavile svet. Onesnaževanje, ki ga tukaj proizvaja vodni promet, je ena glavnih groženj laguni, kar je lani postavilo Benetke na seznam najbolj onesnaženih deželnih prestolnic.

Jeff Bezos je najel trideset vodnih taksijev in ti so bili tri dni ves čas v pogonu, da so goste (kar 250) dostavljali na kraje, ki so si jih v teh dneh prisvojili. Približno sto gostov je v Benetke prišlo s svojim prevoznim sredstvom - seveda zasebnim letalom - in količina ogljikovega dioksida, ki so jo proizvedli, je primerljiva s količino približno 30.000 avtomobilov. Tri dni praznovanja pa je povzročilo okrog 50 odstotkov več onesnaževanja kot sicer. Med gosti je bil tudi igralec Leonardo DiCaprio, ki je ne nazadnje prepoznaven tudi kot podnebni aktivist; vse tri dni si je pokrival obraz - je morda hotel uiti fotografom, ki so uspešno razkrili njegovo dvoličnost? Tudi nevesta, danes gospa Sánchez Bezos, se ima za podnebno aktivistko. Ljudje ji celo verjamejo.

V soboto, 28. junija, se je torej na tisoče aktivistk in aktivistov podalo na ulice in opozorilo na absurd, v katerega ne tone le mesto, ampak ves svet. Izraelska vojska pri genocidu nad Palestinci uporablja Amazonove spletne storitve. Bezosov imperij je podpisal tudi pogodbo za več milijard dolarjev, prek katere podpira proizvajalce in pretok orožja, s katerim Izrael uničuje to, kar je še ostalo v Gazi in od Palestincev. Ob tem še nasprotovanje lokalni upravi, ki mesto prodaja. Beneški župan Luigi Brugnaro je opredelil manifestacijo kot sramotno, češ da bi morali biti vsi hvaležni denarju in prepoznavnosti, ki ju Bezos prinaša mestu. Brugnaro, človek, proti kateremu vodijo preiskavo zaradi korupcije, saj naj bi sistematično izrabljal svojo vlogo v prid zasebnim interesom.

Ko smo protestirali po beneških ulicah, so nas ljudje snemali in fotografirali, pri tem pa spregledali bistvo protesta. Ljudje ne razumejo, ker ne znajo več poslušati. Na stanje ne gledam optimistično. Človekove pravice so postale vir posmehovanja in postali smo hlapci, ki so za denar pripravljeni storiti karkoli.