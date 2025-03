PERSPEKTIVE: Mimoze naj spremlja odločna solidarnost

Pomlad prihaja. Dnevi se daljšajo, drevesa poganjajo zelene brstiče. V drevesnih krošnjah, na nebu in sploh vsepovsod žvrgolijo ptički, sonce žari močneje. Znova se prebuja življenje. Tu pa tam v nebo steguje svoje rumeno obarvane veje mimoza, ki prav zdaj z velikim veseljem uživa v sončnih žarkih. Enako živahno so žarele tudi v Rimu tik pred osmim marcem leta 1946, zato je Rita Montagnana, italijanska komunistična voditeljica in ena izmed ustanoviteljic Zveze žensk v Italiji (UDI), predlagala za simbol dneva žensk prav mimozo; postala je simbol dostojanstva, svobode in boja za civilizacijo.

Poročilo OZN za leto 2022 je pokazalo, da vsak dan na svetu umre 133 žensk ali deklet, ker jih umori kateri izmed družinskih članov. Več kot polovico vseh nasilnih smrti žensk zakrivijo njihovi nekdanji ali aktualni intimni oziroma zakonski partnerji. Za približno polovico svetovnega prebivalstva je tako eden izmed najnevarnejših krajev ravno njihov dom; zanje pa niso varne niti ulice.

Pomlad prihaja. Marec je mesec prebujanja življenja in res je čutiti mladostno živahnost. Pomlad bo nastopila, čeprav so bile od začetka leta v Italiji umorjene že štiri ženske, katerih smrt so povzročili njihovi partnerji. Med najbolj kritične trenutke sodijo obdobja, ko se ženska odloči zapustiti nasilnega partnerja: takšna odločitev je v več kot polovici primerov povod za povzročitev kaznivega dejanja. Podatki o uspešnosti prevzgoje pa opozarjajo, da 80 % odstotkov nasilnih moških nasilno dejanje ponovi; sistemi, zasnovani za reševanje tovrstnih težav, skratka skoraj ne delujejo. »Ali si moja ali od nikogar drugega« je grožnja tistih, ki partnerico razumejo kot lastnino in kot taka mu v njegovem dojemanju nima pravice nasprotovati ali ga zapustiti.

Za revolucionarnimi besedami »za Giulio požgite vse«, ki smo jih prvič slišali novembra 2023, se skriva preprosta zahteva, da po končani zvezi s partnerjem dekleta ali ženske ne sme niti prešiniti misel, da bi lahko zaradi tega tvegala življenje. Za tem se skriva preprosta zahteva, naj bo življenje ženske priznano in vredno ravno toliko, kolikor je vredno življenje moškega. Zahteva, da se doma ne more zgoditi nič hujšega, kot je denimo izmenjava mnenj; zahteva, da odločitvi o prekinitvi odnosa nikakor ne smeta slediti ne smrt ne nasilje. In vendar, ali so besede »za Giulio zažgite vse« res revolucionarne? Zaradi česa pa? Kako bi zahteva za pravico do življenja lahko sploh bila revolucionarna? Kako je sploh lahko predrzna? Ironično je, da nam nekatere zamisli včasih zvenijo kot revolucionarne, čeprav so v resnici kratko malo samoumevne.

Nasilje je pojav, ki ga seveda sestavlja več elementov, ne samo telesni: lahko je psihično, spolno, ekonomsko. Ženskam, ki se obrnejo na centre za boj proti nasilju, partnerji pogosto preprečujejo, da bi uporabljale lastni dohodek, ali jim prikrivajo, koliko denarja je na voljo v družini, ali jim preprečijo, da bi vplivale na to, kako bodo ravnali z družinskim denarjem. Več kot polovica žensk, ki se na te centre obrne, ni ekonomsko neodvisna.

Izsledki raziskav o spolnih stereotipih pričajo, da se je njihova razširjenost zmanjšala - pri ženskah veliko bolj kot pri moških, vendar je to dobra novica, saj pomeni, da se stereotipov vedno bolj zavedamo. Zmanjšala se je tudi toleranca do fizičnega nasilja. Dodatno širjenje spolnih stereotipov bomo preprečili z izobraževanjem mladih generacij: na šolah in z usposabljanjem pedagoškega osebja, pa tudi zdravstvenih delavcev in policistov. Zavedati se morajo vseh možnih vzrokov, zaradi katerih ženska pristane na urgenci, ko nasilje prijavi policiji. Ženske se moramo zavedati, da zaščititi same sebe pomeni tudi zaustaviti medgeneracijski prenos nasilnega vedenja.

Svetovni gospodarski forum je pred ameriškimi predsedniškimi volitvami 2024 ocenil, da bi bilo s trenutno stopnjo napredka potrebnih še 134 let za odpravo razlik med spoloma na svetovni ravni (leta 2023 je ocena znašala tri leta manj). Volitve v ZDA so predstavljale odlično priložnost za napredek, vendar vsi vemo, kam so se potem usmerile in letošnja ocena se zagotovo ne bo izboljšala.

Pomlad je, vsepovsod žari življenje. V boju za enako pravnost pričakujemo vse večje zavedanje in sodelovanje moških kot tudi samih žensk. Mimozo bomo z veseljem prejele kot okrasek odločni solidarnosti.