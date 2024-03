PERSPEKTIVE: O motnjah hranjenja

Z dlanjo nad prsmi poiščem svoj srčni utrip. Začutim presenetljivo hitro bitje, ki je kot udarci na površini kože. »Oprosti, oprosti!« si rečem in solze začnejo teči po mojih licih kot rečni tok.

Ne morem verjeti, da sem spet tam. Neverjetno je, kako nikoli ne morem verjeti, pa se že več let - pet, petnajst? - vrtim v krogu kot psiček, ki lovi svoj rep.

Ja, kot pes se počutim, saj sem podrejena hrani. Vendar resnični cilj ni užitek, ni iskanje okusnega; resnični cilj je namerno poškodovati sebe. Iščem hrano, za katero vem, da mi bo povzročila bolečino: takšno, ki me privede do tahikardije, občutka pretakanja krvi pod velikim pritiskom v žilah, tresenja, vrtoglavice.

Zakaj? Imela sem le bledo idejo o vzroku, ampak nisem še vedela, da nisem edini zverinski človek - saj tako sem se počutila - na vsem svetu. Nisem vedela za obstoj motenj hranjenja, nisem poznala besede bulimija.

Nobene veze nima z užitkom; res je prva gonilna sila zverinska želja po takojšnjem skrajnem užitku, resnična želja pa je sebe potlačiti v črno globino.

Čas izgubi svojo dimenzijo, jaz izgubim svojo dimenzijo, kot bi padla v trans. Zavest se sama od sebe popolnoma ugasne in vse se mora nujno zgoditi v čim krajšem času, saj ga mora biti ravno toliko, da se lebdeča jaz, ki od daleč opazujem pustošenje telesa in duše, ki sta moja, ampak nista jaz, ne predramim ravno v tem telesu in duši - vedno prepozno.

Potem pa je treba vse to popraviti, saj časa ne moreš obrniti nazaj: in ubereš svojo bolno strategijo - škodljivo kakor dejanje, ki jo povzroča -, s katero si prepričana, da boš izničila dejanje, ki se je pravkar zaključilo ... Dokler se ne bo spet pojavilo v enem tednu, nekaj dnevih ali urah.

Najbolj boli izgubljeni čas, odnosi - stvari, ki bi jih lahko uživala in ustvarjala v neki drugi dimenziji svojega življenja. Vendar ne v tej dimenziji, kjer se padec v trans in popravljanje izmenoma vrstita. Čas teče, leta se ne bodo vrnila. Niti razmišljati ne moreš o razvoju svojega življenja, dokler ne premagaš te najbolj pereče težave, ki ovira enostavno obstajanje.

Vendar jo lahko premagaš: sama sebi, samemu sebi moraš najprej odkritosrčno priznati, kaj se ti dogaja in potem nujno spregovoriti o tem z zdravnikom, s prijateljem, starši. V razvitih državah ogromno ljudi trpi za motnjami hranjenja, ki se pogosto prepletajo, težko jih je enoznačno opredeliti, vzrokov pa je nešteto. Poiskati moraš pomoč in najti svojo pot, saj našla jo boš - v to moraš verjeti.

Pri moji izkušnji mi je pomagal preplet več stvari:

Potem ko sem spoznala bulimijo in motnje hranjenja, sem začela zgodbe in vsebine iskati vsepovsod, na spletu, med knjigami, ljudmi. Poiskala sem zdravniško pomoč in jo dobila; skušala sem se znajti v družbi ljudi, kadar sem vedela, da mi preti padec, saj se je pojavljal le, ko sem bila sama; šport je bil odločilna podpora pri okrevanju.

Pogovori s prijateljico, ki je bila v enakem stanju in je kot jaz iskala rešitev, so mi neverjetno pomagali, čeprav se nisem zavedala, kako pomembni so bili. Podpirali sva druga drugo: včasih v brezupnem začaranem krogu, pogosteje pa v izstopanju iz njega.

Pomagalo mi je spoznati, da se racionalni človeški možgani - tisti del možganov, ki je sposoben preglasiti živalskega - popolnoma razvijejo šele v zgodnji odrasli dobi. Tako razviti možgani bolje blažijo človekove odzive na preživetje, od postenja do kompulzivnega prenajedanja. To dejstvo me je navdajalo z upanjem, da bom sčasoma prišla do rešitve.

Raziskovanje te tematike je zame postal študij sebe in ugotovitev, da se motnje hranjenja pogosto pričnejo z neustreznim izborom živil in nezadostnim uživanjem hrane, mi je močno pomagala. Zveni protiintuitivno, ampak sledenje prehranskemu načrtu, ki ni bil shujševalni, kot je bilo doslej moje prehranjevanje, je pripomoglo k temu, da sem se naučila uživanja zase ustrezne količine hrane.

Postala sem sočutna do sebe in prehranskemu načrtu, ki sem se ga še prej strogo držala, sem začela bolj fleksibilno slediti. Padci so se še pojavljali, vendar sem se jih postopoma naučila sprejemati, ne da bi se nanje odzvala z bolnim popravljanjem. Skrb in sočutje do sebe sem začela prelivati na prav vse ravni svojega življenja, dokler nista življenje in čas postala najdragocenejše, kar imam.

Že dolgo se mi ne sanja o tem, da bi se namerno poškodovala.