PO SPREVODU: Objem množice na Trgu Oberdan

Sredi Trga Oberdan tri desetletja in pol stoji bronasti kip tržaškega umetnika Marcella Mascherinija. Cantico dei cantici - Visoka pesem ga je poimenoval, Tržačani mu pravijo »mlada zaročenca«, saj se visoki suhljati bronasti pojavi objemata kot mlada zaljubljenca. Nekaj drevja jima dela na zelenicah družbo, kdaj pa kdaj prileti mimo kak golob, kak mimoidoči posede na zidek na obodu zelenice, okrog so, kot kovinski žarki, izžarevajoči iz kipa, parkirani avtomobili.

Bronasta zaročenca sta v preteklih letih že videla ljudi, ki so se zbirali pred deželno palačo, žvižgali, protestirali. Vsakič se jih je zbralo po nekaj sto, največ kakih slabih tisoč. Nekaj so rekli ali zakričali, nato odšli in pustili zaljubljenca, da sta samevajoče obnavljala svoj večni objem.

Tudi v petek okrog poldneva so začeli na trg okrog bronastih zaljubljencev prihajati ljudje. Bilo jih je mnogo. Bili so mladi, tudi zelo mladi, kot mali Luke z roko v tetini roki. Mnogo je bilo fantov, deklet, moških, žensk, priletnih s sivimi lasmi. Bolj so minute tekle, več jih je bilo na trgu. Napolnili so že polkrog od avtobusne postaje do deželne palače in Tržaškega knjižnega središča, in še jim ni bilo videti konca, da je moral moški glas preko zvočnika povabiti tiste, ki so še prihajali, naj z Ulice Carducci krenejo na trg z druge strani. In tako se je po nekaj minutah sklenil okrog Mascherinijevih zaljubljencev krog ljudi v veličasten objem, kakršnega bronasta zaročenca še nista dočakala. 5200 do 5300 (prešteto!) jih je bilo soudeleženih v tem objemu humanosti.

Bronasta pričevalca novega tržaškega časa, ki ga tisti objem napoveduje, sta slišala mnogo besed. Najprej tiste rimane, ki jih je veliki pesnik iz Gvatemale Luis Cardoza y Aragòn označil kot »edini konkretni dokaz o obstoju človeka: poezija«. Nato besede dijakinje - »borimo se s kulturo in študijem«, pa študenta o »teži besed« in raziskovalca o potrebi po »ponovnem prevzemu človečnosti«. Proti koncu je postal tisti topel objem množice bronastima zaljubljencema na Trgu Oberdan povsem domač. Bilo je, ko se je po nekaj taktih harmonike Mirana Pečenika iz grl ljudi oglasila Visoka pesem - Bella ciao.