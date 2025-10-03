PO VOLITVAH: Čudež v Aosti, Meloni močnejša

Union Valdôtaine ni klasična zbirna stranka krajevne jezikovne skupnosti, kot sta Južnotirolska ljudska stranka in Slovenska skupnost, s katerima je v prijateljskih odnosih. Je hkrati izraz francosko govoreče skupnosti ter velika zaščitnica upravne in politične avtonomije Doline Aoste, ki ima podobnosti, a tudi razlike, z Južno Tirolsko in Furlanijo - Julijsko krajino.

Njeni parlamentarci so vedno podpirali slovensko manjšino in bili dosledni podporniki zaščitnega zakona. Pri teh prizadevanjih se je najbolj izkazal Luciano Caveri, dolgoletni državni in evropski poslanec, ki na nedeljskih volitvah ni dobil dovolj podpore za ponovno izvolitev v deželni svet. Napovedal je umik s političnega življenja, ki mu je dalo veliko zadoščenj.

Union Valdôtaine je v nedeljo uspel velik podvig, ki ga nekateri imajo za čudež. Stranka je namreč prejela skoraj 32 odstotkov glasov, kar je več od desnosredinskega bloka, ki je računal na vodenje deželne vlade. Nihče ni pričakoval njene tako gladke zmage, tudi zato, ker je stranka prestala burna leta, zaznamovana tudi s korupcijskimi škandali, razkoli in odhodi nekaterih vodilnih politikov.

V Dolini Aoste so očitno zelo navezani na avtonomijo in so zato tako množično spet zaupali Union Valdôtaine. Največja poraženka volitev je Liga, nekoč zagovornica avtonomije in federalizma, danes pa vse več pod vplivom Roberta Vannaccija ter njegovih skrajno desnih stališč. Če bo šlo tako naprej, bo Vannacci za krmilom Lige kmalu nasledil Mattea Salvinija.

Na volitvah v Markah, kjer je bil za predsednika dežele potrjen zastopnik Bratov Italije Francesco Acquaroli, je zmagovalka Giorgia Meloni, poraženka pa tajnica Demokratske stranke Elly Schlein. Predsednici vlade je uspelo spretno »prodati« svoje delo in prikriti razlike v denosredinski koaliciji, voditeljici Demokratske stranke pa je spodletelo široko levosredinsko zavezništvo. Spet je zaškripalo v odnosih med demokrati in Gibanjem 5 zvezd, ki ostajajo nedorečeni.

Leva sredina računa na zmago na bližnjih volitvah v Toskani, Kampaniji in Apuliji, čaka pa jo najbrž poraz v Venetu in Kalabriji. Opozicija bo desno sredino lahko na političnih volitvah leta 2027 premagala le z jasnim programom in hkrati z verodostojnimi voditelji. Tega skupnega projekta (še) ni. Giorgia Meloni ima tudi zaradi tega veter v jadrih, ki se bo še dodatno okrepil, če bo opozicija v parlamentu še naprej razklana in med sabo sprta.