POD PREPROGO: Antikrist med nami

Peter Thiel je prišel v Rim predavat o Antikristu. Vse je bilo strogo tajno. Tri predavanja le za povabljence, brez telefonov, brez novinarjev, do zadnjega neznana lokacija, potem ko je sam papež prepovedal uporabo univerze reda dominikancev Angelicum. Kdo je Peter Thiel in kaj je iskal v Rimu?

Opisujejo ga kot ideološko črno dušo in oboroženo roko trumpizma. Zagotovo je najbolj vznemirljiv lik med tehno-oligarhi v ozadju Donalda Trumpa. Leta 1999 je z Davidom Sacksom ustanovil firmo Pay-pal za elektronska plačila in bajno obogatel. Kasneje je investiral v Facebook, zlasti pa leta 2003 ustanovil podjetje Palantir, najbolj pošastni zasebni sistem digitalnega družbenega nadzora.

Po 11. septembru 2001 je bil Thiel obseden z varnostjo in nadzorom. Najprej proti islamskemu terorizmu, potem pa za totalitarno kontrolo celotne družbe. Po svoje je genij, njegov softver je bil tako učinkovit, da sta ga takoj prevzela CIA in FBI. Palantir črpa podatke iz davčnih in zdravstvenih kartotek, telefonskih pogovorov, finančnih transakcij, satelitov, IP naslovov, ogledov spleta, objav in všečkov na družbenih medijih, geolokalizira naše premike, iz videokamer prepoznava obraze. Vso to maso podatkov predela, da profilira našo osebnost in »stopnjo družbene nevarnosti«.

Palantirjev program Gotham (Batmanovo mesto) je milica ICE uporabila v Minneapolisu za lov na migrante in oporečnike. ZDA so se ga poslužile za ugrabitev predsednika Venezuele in umor Alija Khameneja v Iranu. Sistem pa je tudi kriv (skupaj z UI Claude podjetja Anthropic, ki je zaradi tega v sporu s Pentagonom) za masaker 170 učenk, ki jih je v šoli v Minabu upepelila ameriška raketa Tomahawk. Dogodek bo morda ostal zapisan kot zgodovinski mejnik: prvi množični pokol, ki ga je zakrivila umetna inteligenca.

Kar ni povsem res. Palantir sisteme UI že dolgo nudi Izraelu, ki jih je uporabil v genocidu v Gazi za iskanje tarč: borcev Hamasa, novinarjev, zdravnikov, reševalcev, da so jih raketirali, z njimi pa pobili na desetine ali celo stotine drugih civilistov.

Vez med Izraelom in Thielom je bil tudi Jeffrey Epstein. Jehud Barak, nekdanji premier Izraela in ustanovitelj podjetja Paragon (v Italiji ga je odkupila vlada in so z njim prisluškovali novinarjem in aktivistom) je 15 let obiskoval pedofila, ki mu je navezal poslovni stik s Palantirjem.

Kaj pa Antikrist? Za razliko od drugih tehno-oligarhov Thiela ne zanima le denar. Dominiral bi svet. Še več. Kot tudi Elon Musk je pristaš tranhumanizma in cilja na nesmrtnost človeka: možgane bi rad spojil s stroji in jim zagotovil večnost, ko telo zamre. Ima se za filozofa, njegove ideje so zmes konservativnega katolicizma, elitizma in nacizma.

Na nacizem ga veže marsikaj. Rodil se je leta 1967 v Nemčiji, otroška leta pa preživel v rasistični Namibiji, kjer so se nemški kolonizatorji še v 70. letih pozdravljali s »heil Hitler!«. Oče je bil lastnik rudnika s črnsko suženjsko delovno silo. Od nacističnega pravnika Carla Schmitta se je navzel ideje o neizbežni dihotomiji prijatelj-sovražnik, vse skupaj pa zabelil z ezoteriko in Tolkienom, kjer le razsvetljeni izbranci preživijo spopad dobrega in zla. V Tolkienovi sagi so palantiri magični kamni, »nadzorniki na daljavo«. Iz Tolkiena so tudi imena Thielovih družb Mithril in Valar Capital, holdinga Lembas in Rivendell, v veselje Giorgie Meloni in vse desnice do Casapound, ki se navdušuje za to sago.

Thiel se ima za vodjo razsvetljenih, ki bo rešil človeštvo pred Antikristom. To pa so progresisti, mirovniki, ekologisti in vsi, ki v imenu demokracije in enakopravnosti zavirajo samovoljo tehnoelit. Greta Thunberg je utelešeni Satan, a tudi EU, ko omejuje big-tech velikane. Demokracija je izguba časa, isto Združeni narodi, za mir v svetu je potreben totalitarni nadzor sistema Echelon, krščanstvo mora spet z mečem nad islam.

Morda pa je vsa ta versko-ideološka navlaka le dimna zavesa. Palantir Italiji dobavlja nadzorne sisteme že od leta 2017, s to vlado pa so se nabave močno povečale. Dnevnik Domani je poročal zdaj še o milijonu evrov za licenco sistema Gotham, ki je ovit v največjo tajnost. Se je Thiel v Rimu srečal tudi z Giorgio Meloni ali Guidom Crosettom? O čem so govorili? In kdo bo upravljal s podatki o nas: naša vlada ali tudi CIA in sam Palantir? Morda ima prav teolog Maurizio Gronchi, ki se sprašuje, ali ni Antikrist prav Thiel.