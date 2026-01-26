POD PREPROGO: Bog dolar in njegovih dvanajst apostolov

Tik pred anahronistično farso globalistične finančne elite, ki podložni politiki, intelektualni in medijski srenji v Davosu narekuje, kako naj strežejo njenim interesom, je Oxfam objavil letno poročilo o neenakosti v svetu. Številke so osupljive. Leto 2025 je 3 tisoč milijarderjem prineslo bajen porast dobičkov. Vojne, carine in podnebne ujme jih niso oplazile. Nasprotno, vsaka katastrofa, ki je sejala smrt in bedo med ljudmi, je njim prinesla profit. Od novembra 2024 do novembra lani so se jim premoženja povečala za 2500 milijard dolarjev na skupnih 18.300 milijard. Zrasla so za 16,2 %, štirikrat več kot gospodarstvo. To pomeni, da niso ustvarili novega bogastva, ampak plenijo imetje vseh nas.

Dvanajst najbogatejših na svetu, apostolov nove dolarske religije, ima osebnega premoženja več kot revnejša polovica človeštva. Dvanajst ljudi ima več kot štiri milijarde! Elon Musk je lani povečal premoženje za 31 % na 330 milijard dolarjev, Mark Zuckerberg za 69 % na 198 milijard, Jeff Bezos je dosegel 219 milijard. Povprečno je vsak milijarder »zaslužil« 2 milijona dolarjev na dan.

Na drugi strani raste revščina. 3,5 milijarde ljudi, 44 % človeštva, živi pod pragom revščine z manj kot 6,85 dolarja na dan. Zaustavil se je trend krčenja ekstremne revščine tistih, ki naj bi preživeli z manj kot 2,15 dolarja na dan. Globalizacija nikoli ni delovala v prid enakopravnosti, saj so se z njo najbolj okoristili oligarhi, je pa - po zaslugi vzpona Kitajske - zmanjšala število ekstremno revnih. Zdaj se tudi to spet veča zlasti v podsaharski Afriki in znaša 700 milijonov ljudi, od teh 330 milijonov otrok, ki umirajo od žeje, lakote ali hirajo v skrajni bedi.

V Evropski uniji 342 milijarderjev sobiva s 123 milijoni revežev, v Italiji si desetina najbogatejših lasti 60 % nacionalnega premoženja, manj premožna polovica populacije pa le 7,4 %. V enem letu do junija 2025 je bogastvo zraslo za 3,6 % na skoraj 11.000 milijard evrov, toda 5 % najbogatejših si je prilastilo dve tretjini poviška, polovici najrevnejših so šle le drobtine (4,6 %). 79 milijarderjev se je lani v Italiji obogatilo za 54,6 milijarde evrov.

Doživljamo najtemnejšo uro za enakopravnost, svari Oxfam. Vse večji neenakosti botrujejo neobdavčena dedovanja, klientelizem in monopoli. 36 % odstotkov milijardnih premoženj je podedovanih, vsi milijarderji under 30 so to postali ne po lastni zaslugi, ampak zaradi prenosa od staršev.

Bogataši usmerjajo politiko, lobirajo in posedujejo medije. Z Donaldom Trumpom so v ZDA sami prevzeli vajeti države. Povsod po svetu pa imajo milijarderji 4000-krat več možnosti vzpona v vrh politike kot navaden človek. The Economist je ocenil, da je premoženje »klientelarnih« kapitalistov v letih med 1998 in 2023 zraslo s 315 na 3 tisoč milijard dolarjev.

Tretji vir koncentracije bogastva so monopoli. Bezosov Amazon si lasti 70 % online nakupov v Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji in Španiji. Monopoli dajejo moč, tudi medijsko in politično. Bezos si je vzel Washington Post, Musk Twitter oz. X, večina medijev v svetu je v rokah finančnih mogotcev. Ogrožena je demokracija, finančni lobiji usmerjajo volitve in politiki narekujejo redistribucijo bogastva od delovnih ljudi na delničarje. Sever sveta še naprej ekonomsko kolonizira jug, znotraj razvitih držav pa se v korist elit režejo mezde, sociala, pokojnine, zdravstvo. V začaranem krogu se krepi bogastvo in moč finančnih oligarhij.

Do kdaj? Thomas Piketty je v knjigi Kapital 21. stoletja že leta 2013 svaril, da je neenakost nevzdržna, večja kot kdajkoli v zgodovini. Ko je pred tem bila največja, je vodila v prvo svetovno vojno.

Bo spet tako? Po Marxu se zgodovina ponavlja, prvič je tragedija, drugič farsa. Trumpov delirij v Davosu je bil farsa, ki pa utegne spočeti tragedijo. Najprej je poldrugo uro zmerjal vse živo. Ko so mu povedali, da borze padajo in se ameriške obveznice razprodajajo, je povlekel nazaj, češ da je »za Grenlandijo vse zmenjeno«. Po vsem grmenju se bo zadovoljil z nekaj otočki. Spet je ubral taktiko piščanca, za katero je kolumnist Financial Timesa Robert Armstrong skoval kratico TACO («Trump always chickens out« - Trump se vedno ustraši).

A medtem ko zremo v psihopatologijo neuravnovešenca na vrhu prve globalne velesile, se bogastvo kot žetoni iz igralniškega avtomata pretaka v mošnje oligarhov. Ne vemo do kdaj, vemo pa, da se ne bo končalo dobro.