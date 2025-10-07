POD PREPROGO: Droni brenčijo, vsi na okope!

Svobodna Evropa slavi. Moldavija je naša, Ukrajina še bo! Morda ... Proevropska manipulacija volitev je premagala prorusko. Volitev ne bo treba razveljaviti kot v Romuniji. Aleluja! Vendar časa za slavje ni, ruski droni brenčijo nad nami, njihovi migi ogrožajo naš zračni prostor.

Kmalu bodo ruske podmornice pokukale iz naših rek. Kaj pravite, sem ponorel? Seveda ni mogoče. Toda ob hecni fotomontaži podmornice v Padu pri Turinu je kar nekaj zijal na spletu čisto resno spraševalo »kaj res?«. V državi, kjer je po oceni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v gospodovem letu 2025 kar 37 % odraslih funkcionalno nepismenih, se pravi, da ne zmorejo razumeti minimalno kompleksnih pisnih besedil, najbrž budal, ki verjamejo v rečne podmornice - »podrečnice«, ni malo.

Kako jih ne bi bilo, ko nadvse resni mediji vsak dan ustrahujejo z ruskimi droni in lovci? Začeli so z »atentatom« na polet Ursule von der Leyen v Sofijo, ko naj bi Rusi zatemnili GSM sisteme letala, da je z enourno zamudo pristalo »na slepo«. Glasnica Komisije EU se je sklicevala na Bolgarijo, ki pa je ruski napad zanikala. Evropska agencija za varnost poletov EASA je prav tako izključila namerni elektronski napad. Ko se je izkazalo, da je letalo pristalo z le 9-minutno zamudo, je drug glasnik EU v zadregi demantiral vse prejšnje obtožbe.

Potem je 10. septembra 19 ruskih dronov »napadlo« Poljsko. Poljaki in Baltiki so šli na okope, z njimi Mark Rutte, nepogrešljiva Ursula in ves svobodni tisk. K sreči so vojaki treznejši. Predsednik vojaškega odbora Nato admiral Giuseppe Cavo Dragone je miril, da ni razloga za paniko.

Seveda. Droni so bili vrste gerbera, neoboroženi, s polistirenskimi krili, nosilnostjo 18 kg in dosegom 600 km, kar je razdalja med Rusijo in vzhodno poljsko mejo (iz Donbasa je razdalja tisoč kilometrov). Kako so torej prileteli do 240 km v globino Poljske?

Naslovnice vseh časopisov so razkazovale sliko porušene strehe hiše v poljski vasi Wyryki. Zaradi drona iz plastike? Kasneje so Poljaki priznali, da je streho podrla defektna ameriška raketa AIM 120, ki jo je izstrelil njihov F-16. Rušilno moč ruskih gerber pa so nazorno kazale slike dveh dronov: eden je pristal na strehi lesenega zajčnika, ne da bi jo opraskal, drugi na njivi, kjer ni izkopal brazde.

Ok, ni šlo za napad, ampak za testiranje Natove obrambe, so se popravili »naši«. Kot da Rusija nima satelitov in radarskih sistemov. Kot tudi Nato. Eni o drugih vedo prav vse. Čemu torej droni, ki s 600 km dosega niso mogli vzleteti iz Rusije? So morda iz Belorusije? Malo verjetno. Minsk trdi, da so prileteli z juga, da so jih polovico sestrelili in o preletu ostalih obvestili Poljsko, kar je premier Donald Tusk potrdil. Kdo jih je torej poslal? Šef italijanskih obveščevalcev AISE Giovanni Caravelli je v odboru Copasir poročal, da so jih najverjetneje Ukrajinci preusmerili z elektronskimi motnjami (jamming).

Ta razlaga zanika namerno dejanje Rusije kot tudi namerno potezo Kijeva, ki pa je urednik revije Analisi Difesa Gianandrea Gaiani ne izključuje, saj ne verjame, da bi jamming preusmeril kar 19 dronov hkrati. Drone gerbera Rusi uporabljajo na stotine, da izzovejo protiletalsko obrambo. Večino Ukrajinci sestrelijo, nekateri pristanejo skoraj nepoškodovani. Dron na poljskem zajčniku je bil zakrpan z lepilnim trakom. Možno je, da so jih Ukrajinci ponovno uporabili in uprizorili »false flag« operacijo, kakršnih je od razstrelitve plinovoda Severni tok dalje bilo že mnogo.

Cui prodest? Marsikomu. Ukrajina bi rada Nato neposredno zvlekla v vojno. Baltski čivave lajajo kot obsedeni, ker jim Donald Trump želi ukiniti 220 milijonov dolarjev programa vojaške pomoči Baltic Security Initiative. Bivši estonski predsednik Toomas Hendrik Ilves je na Forumu o varnosti v Varšavi izjavil, da bi potrebovali nov 11. september, da se EU prepriča o nujnosti vojne z Rusijo. Voditelji EU ne morejo javnosti prepričati, da že tri leta in pol na ukrajinski fronti zaplankana Rusija zares ogroža EU in se je zato treba zadolžiti za nakup 800 milijard evrov orožja. Zato vihtijo strašila, kršitve zračnih prostorov, ki se na Baltiku redno dogajajo, ali drone, ki vzletajo iz neposredne bližine letališč v Köbenhavnu, Oslu, Frankfurtu.

O izraelskih dronih, ki v Gazi vsak dan resnično ubijajo, niti besedice.